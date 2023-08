Bonndorf: Motorradfahrerin verliert Kontrolle

Eine Motorradfahrerin (25) ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag, 14 Uhr, schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Wie die Polizei berichtet, verlor die Bikerin auf der L159 zwischen Stühlingen-Bettmaringen und Bonndorf in einer Kurve die Kontrolle über ihre Maschine.

Sie krachte mit ihrem Fahrzeug in die Leitplanke. Dabei zog sie sich schwere, laut Polizei aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Die Polizei gibt den Schaden mit rund 8000 Euro an.

Bonndorf: Überholmanöver endet an Leitplanke

Schon zum Wochenendauftakt, am Freitag, 11. August, 18.50 Uhr, hat sich bei Bonndorf ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein 50-Jähriger überholte der Polizei zufolge auf der L170 zwischen Bonndorf und Steinasäge vor einer Kurve. Er verlor die Kontrolle über seine Maschine und knallte in die Leitplanke.

Der Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in eine Unfallklinik.

Das Motorrad wurde laut Angaben massiv beschädigt. Der Schaden soll bei mehreren tausend Euro liegen.

St. Blasien: Motorradfahrer leicht verletzt

Auf der L146 bei St. Blasien-Menzenschwand ist am Sonntag, 13. August, 13.40 Uhr, ein weiterer Motorradfahrer (28) schwer verunglückt. Laut Polizeimeldung hatte er mehr Glück, er wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden.

Laut Angaben musste vor ihm ein 32-Jähriger mit seinem Auto bremsen. Der Motorradfahrer reagierte zu spät und krachte mit seiner Maschine ins Auto.

Ein Abschleppdienst musste das Motorrad aufladen. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war die L146 komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr im Einsatz.

Jestetten: Biker lebensgefährlich verletzt

Auf der B27 bei Jestetten ist am Sonntagmorgen, 13. August, ein Motorradfahrer in die Leitplanke gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Er kam ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik.

Schopfheim/Hasel: Motorrad kracht in Auto

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Freitag, 11. August, 15.45 Uhr, auf der B518 zwischen Hasel und Schopfheim ist ein 60-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Eine ebenfalls 60-Jährige bog nach links in einen Feldweg ab, was der Motorradfahrer offensichtlich zu spät realisierte. Er wich noch aus, aber seine Maschine krachte in die Seite des Autos.

Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Wutöschingen: Fußgängerin von Transporter erfasst

Eine Fußgängerin (78) ist am Samstag, 12. August, 14.10 Uhr, in Wutöschingen von einem Transporter angefahren worden. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht, schreibt die Polizei.

Der 53-jährige Fahrer des Transporters hatte in einem Mehrfamilienhaus Pakete zugestellt. Er wollte danach rückwärts aus dem Hof fahren und berührte mit seinem Fahrzeug die 78-Jährige, die beim Sturz schwer verletzt wurde.

Bad Säckingen: Mit 1,4 Promille und ohne Führerschein

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag, 13. August, gegen 1.30 Uhr, auf der B34 in Bad Säckingen einen 18-jährigen Autofahrer, samt dessen Beifahrer (24) erwischt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer 1,4, der Beifahrer 0,9 Promille Alkohol intus, der 18-Jährige überdies keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt gegen beide.

Die Polizei hatte eine Kontrollstelle eingerichtet. Kurz davor geriet der 18-Jährige mit dem Fahrzeug von der Straße ab, rollte über einen hohen Bordstein und konnte gerade noch so vor einem der Polizisten halten.

Er versuchte, Gas zu geben und zu entkommen. Laut Angaben hatte der junge Mann das Auto nicht besonders im Griff. Sodass sein Versuch fehlschlug. Die Polizisten konnten ihn und seinen Beifahrer festnageln.

Die Polizei vermutet, dass der 24-Jährige seinen Kumpel fahren ließ, weil er selbst betrunken und mit einem Fahrverbot belastet ist.

St. Blasien: Auto und Kleinbus krachen ineinander

Ein Auto und ein Kleinbus sind am Sonntag, 13. August, 12.30 Uhr, auf der L154 im Albtal bei St. Blasien ineinander gekracht. Laut Polizeimitteilung wurden vier Insassen leicht verletzt.

Der 55-jährige Fahrer des Kleinbusses fädelte aus einer Bushaltestelle auf die Landstraße ein und übersah das Auto mit dessen 23-jährigen Fahrer, der talwärts fuhr. Es krachte. Beide Fahrer und zwei Mitfahrerinnen wurden verletzt. Sie kamen in umliegende Kliniken.

Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 40.000 Euro.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren laut Angaben mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Die Landstraße war für eine Weile komplett gesperrt.

Waldshut-Tiengen: Polizei schnappt Ladendieb

Eine Diebestour in der Innenstadt in Waldshut am Samstag, 12. August, endete für einen 19-jährigen Betrunkenen auf dem Polizeirevier. Laut Mitteilung klaute er gegen 9 Uhr in einem Modegeschäft diverse Waren und flüchtete.

Anhand der Personenbeschreibung fand eine Streife verdächtigen jungen Mann wenig später. Er hatte die Beute bei sich. Zudem soll er auf seiner Flucht ein Fahrrad mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt.

Der Tatverdächtige war der Polizei zufolge alkoholisiert, aggressiv, und er beleidigte die Beamten. Deshalb nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Klettgau: Einsatz wegen brennender Thuja-Hecke

Ein Mann hat am Samstagnachmittag, 12. August, gegen 15 Uhr, in Klettgau-Geißlingen mit einem Brenner Unkraut vernichtet und dabei eine Thuja-Hecke in Brand gesteckt, wie die Polizei berichtet. Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Die Wehrleute konnten das Feuer schnell löschen, aber etwa fünf Meter Hecke sind abgebrannt.

Rheinfelden: Hoher Schaden und drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der L139 zwischen Eichsel und Adelhausen mit drei Fahrzeugen am Sonntag, 13. August, 16 Uhr, sind drei Personen leicht verletzt worden, wie die Polizei berichtet.

Ein 80-Jähriger wollte mit seinem Fiat in einen Hof fahren. Eine 48-Jährige krachte mit ihrem Renault auf den Fiat, der auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort mit einem von einem 56-Jährigen gesteuerten VW zusammenstieß. Der Mann im Fiat, die Fahrerin im Renault und die Beifahrerin (46) im VW wurden leicht verletzt. Zwei kamen ins Krankenhaus.

Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die drei Fahrzeuge wurden laut Angaben massiv beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 35.000 Euro an.