Klettgau: 50.000 Euro Schaden

Eine 50-Jährige ist mit ihrem Auto am Sonntag, 12. November, 17.20 Uhr, beim Abbiegen von der B34 Richtung Klettgau-Grießen in den Gegenverkehr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Frau und ihr 13-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die beiden Kleinbusse sind Schrott.

Die Frau wollte links zum Bahnhof Grießen abbiegen. Offensichtlich verschätzte sie sich und krachte mit ihrem Wagen in das entgegen kommende Fahrzeug eines 67-Jährigen, der unverletzt blieb. Die Frau und der Teenager wurden an der Unfallstelle versorgt.

Die beiden Kleinbusse waren nicht mehr fahrtüchtig, ein Abschleppdienst musste sie aufladen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 50.000 Euro an.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B34 in diesem Abschnitt komplett gesperrt. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Sturz mit 1,8 Promille

In der Fußgängerzone im Stadtteil Tiengen ist am Samstag, 11. November, 5.10 Uhr, ein betrunkener

Fahrradfahrer (46) gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann 1,8 Promille Alkohol intus. Sie ordnete eine Blutentnahme an.

Offensichtlich brach sich der Mann beim Sturz etwas. Arm oder Bein? Das gibt die Polizei nicht bekannt. Der Rettungsdienst behandelte ihn und brachte ihn ins Krankenhaus.

Murg: Autos streifen sich – Verursacher fährt davon

In Murg-Niederhof haben sich am Sonntag, 12. November, gegen 16.15 Uhr, an der Kreuzung L151/Dieringer Straße zwei Autos gestreift, schreibt die Polizei. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau (20) stoppte ihren Wagen an der Kreuzung. Der Unbekannte bog mit seinem Wagen aus der Hotzenwaldstraße ein. Wahrscheinlich schnitt er die Kurve.

Die Polizei vermutet, dass ein Mann hinterm Steuer saß. Bei seinem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Teile der Radkappe und des Scheinwerfers blieben an der Unfallstelle liegen.

Den Schaden am Auto der Frau schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise zum dem Kleinwagen und den Unfallverursacher.

Bad Säckingen: Einbruch im Stadtteil Wallbach

Unbekannte sind am Samstag, 11. November, zwischen 9.15 und 21.30 Uhr, in Wallbach in ein Wohnhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter über die Kellertür auf der Rückseite ins Haus.

Der oder die Einbrecher durchwühlten Zimmer. Bisher ist bekannt, dass sie ein bisschen Geld erbeuteten.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) bittet diejenigen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, anzurufen.

Weil am Rhein: Verfolgungsjagd endet an einem Baum

Ein Unbekannter hat sich am Samstag, 11. November, 0.50 Uhr, in Weil am Rhein mit der Polizei ein Rennen geliefert. Laut Polizeimeldung wollte er sich einer Kontrolle entziehen und gab Gas. Schließlich fuhr er seinen Wagen zu Schrott.

Der Unbekannte war mit seinem Auto viel zu schnell auf der Hauptstraße unterwegs. Was einer Streife auffiel. Sie folgte dem Fahrzeug, stoppte den Wagen und wollte den Fahrer kontrollieren.

Als der die Polizisten vor sich sah, gab er Gas. Beim Kreisverkehr Haupt-/Zollstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto, das mit Karacho über den Bordstein und geradewegs zu einem Baum rollte. Das Auto blieb dort stehen, der Fahrer stieg aus und flüchtete.

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 30.000 Euro. Sie sucht nach dem Fahrer.

Lörrach: Unfall in der Autobahnausfahrt

Ein Frau (24) hat am Sonntag, 12. November, gegen 20 Uhr, in der Autobahnausfahrt Lörrach Ost die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in die Schutzplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilt, blieb die Frau unverletzt. Aber am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Die 24-Jährige kam auf der Autobahn aus Richtung Rheinfelden. Bei Lörrach verlies sie die Autobahn. Dabei schlitterte ihr Wagen zuerst nach rechts, dann nach links in die Planke. Warum, ist unklar.

Die Frau blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig, ein Abschleppdienst musste es abholen. Die Autobahnausfahrt war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.