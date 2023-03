Rheinfelden: Verdacht auf räuberischen Diebstahl

Ein Unbekannter hat in Rheinfelden am Donnerstag, 16. März, gegen 22.15 Uhr, eine 33-jährige Frau beklaut. Laut Polizeimitteilung bemerkte die Frau, wie der Mann ihr den Geldbeutel aus der Jackentasche zog. Sie wollte ihn festhalten. Der Dieb stieß sie weg und flüchtete Richtung Scheffelstraße.

Laut Angaben war die Frau zu Fuß in der Schwedenstraße, im Bereich zwischen der Karl-Fürstenberg-Straße und Scheffelstraße, unterwegs, als der Mann zugriff. Sie stürzte beim kurzen Gerangel.

Der Polizei zufolge wurde der Geldbeutel wenig später gefunden. Das Geld, 50 Euro, war nicht mehr drin.

Die Beschreibung des Täters: 1,80 Meter, etwa 30-jährig, schlank, dunkle Hautfarbe, geflochtene schwarze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke und blauen Jeans.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/176-0) hofft auf Hinweise von Zeugen.

Lörrach: 150 Meter Stromkabel von Firmengelände entwendet

Unbekannte haben am Donnerstag, 16. März, zwischen 8.30 und 18 Uhr, von einem Firmengelände an der Ecke Scheffelstraße/Kreuzstraße in Lörrach insgesamt etwa 150 Meter Stromkabel geklaut. Wie die Polizei vermutet, haben es die Diebe auf das Kupfer in den Kabeln abgesehen.

Laut Angaben trennten die Täter die Kabel von mehreren Baustromverteilern, bevor sie sie mitnahmen. Den Diebstahlschaden gibt die Polizei mit etwa 2250 Euro an.

Womöglich luden die Diebe ihre Beute in ein Fahrzeug. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176-0) hofft auf Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Betrunkene Autofahrerin (52) mit 2,4 Promille intus widersetzt sich der Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Weil am Rhein: Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt – schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrer ist nach einem Unfall beim Kreisverkehr an der Umfahrung Haltingen am Donnerstag, 16. März, 18.20 Uhr, schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Radfahrer selbst schuld, er missachtete die Vorfahrt und krachte in ein Auto.

Laut Angaben war der 29-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der B3 Richtung Haltingen unterwegs. Am Kreisverkehr B3/Umfahrung Haltingen wollte er die Kreisstraße (Dorfstraße) überqueren. Dabei habe er das von einem 52-Jährigen gesteuerte Auto übersehen. Beide krachten auf der Kreisstraße ineinander. Der Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er soll ohne Helm gefahren sein.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) sucht Zeugen.

Grenzach-Wyhlen: Ein Rad löst sich, der Pedelec-Fahrer stürzt

Bei einem Sturz mit seinem Pedelec hat sich ein 13-Jähriger am Donnerstag, 16. März, 16.05 Uhr, das Handgelenk gebrochen. Der Teenager war laut Polizeimitteilung in der Steingasse in Grenzach-Wyhlen unterwegs. Als er über einen erhöhten Schachtdeckel fuhr, löste sich offensichtlich das Vorderrad. Der Jugendliche stürzte, er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei vermutet, dass der Schnellspanner des Vorderrads gelockert worden war. Vielleicht hatte da jemand nachgeholfen. Das Pedelec stand wohl vor dem Unfall am Schulzentrum und bei einem großen Lebensmittelgeschäft.