Hochrhein vor 2 Stunden Blaulichtreport: Feuer in Hotel in Rheinfelden verursacht hohen Schaden In einem Hotel in der alten Landstraße in Rheinfelden ist am Donnerstag, 27. Juli, ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden liegt bei ungefähr 150.000 Euro.

Ein Brand in einem Hotel in Rheinfelden verursachte am Donnerstag einen hohen Schaden (Symbolbild). | Bild: Juliane Schlichter