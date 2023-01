Wutöschingen: Radfahrerin stürzt nach Kollision

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Wutöschingen-Horheim ist eine 52-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag, 17. Januar, 16.25 Uhr, leicht am Bein verletzt worden. Laut Polizeimitteilung hatte der 47-jährige Autofahrer die Windschutzscheibe seines Wagens nicht vollständig vom Schnee befreit. Weshalb wohl seine Sicht beeinträchtigt war.

Laut Angaben wollte der Mann mit seinem Fahrzeug aus der Dorneckstraße in die Lauchringer Straße biegen. Er übersah die von rechts kommende Radfahrerin, die Vorfahrt hatte. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde mit ihrem verletzten Bein vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Görwihl: Zusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn

Zwei Lieferwagen sind am Dienstag, 17. Januar, gegen 15.45 Uhr, in Görwihl ineinander gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizei zufolge geriet ein 73-Jähriger mit seinem Wagen auf der schneeglatten Hauptstraße auf die linke Fahrbahnseite. Er stieß mit einem von einem 36-Jährigen gesteuerten Transporter zusammen.

Beide Lieferwagen mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 12.500 Euro. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.

Waldshut-Tiengen: Beschädigtes Auto nach Rangierunfall gesucht

Ein 74-jähriger hat am Montagabend, 16. Januar, gegen 20.45 Uhr, in der Friedrichstraße in Waldshut beim Rangieren einen Blechschaden verursacht. Er fuhr laut Polizeimitteilung beim Ausparken ein Auto an. Den Schaden an seinem Fahrzeug bemerkte er den Schilderungen zufolge erst am Folgetag. Die Polizei sucht den Besitzer des beschädigten Autos. Er solle sich beim Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) melden.

Bad Säckingen: Ölspur behindert Verkehr in der Hauensteinstraße

Eine Ölspur hat am Montagabend, 16. Januar, in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen den Verkehr behindert. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Der Pressemitteilung zufolge erhielt die Polizei gegen 18.45 Uhr einen Hinweis auf die Ölspur, die sich von der Hauensteinstraße Richtung Gießenstraße bis zum Hotzenweg gezogen haben soll. Eine Fachfirma musste mit der Beseitigung beauftragt werden. Laut Angaben handelte es sich nicht um gewöhnliches Fahrzeugöl, sondern um eine Art Frittieröl.

Die Polizei bittet diejenigen, die Hinweise zum Verursacher liefern können, sich auf dem Revier Bad Säckingen (07761/934-0) zu melden.

Bonndorf: Quer stehender Sattelzug blockiert die Bundesstraße

Ein festgefahrener Sattelzug hat am Dienstagabend, 17. Januar, den Verkehr auf der B315 zwischen Wellendingen und Schwaningen für zweieinhalb Stunden blockiert. Der 63-jährige Fahrer versuchte gegen 18.30 Uhr, zu wenden, weil er wegen der winterlichen Straßenverhältnisse nicht weiterkam, teilt die Polizei mit.

Beim Versuch zu wenden, soll sich der Sattelzug im Bankett festgefahren haben. Das quer stehende Fahrzeug blockierte offensichtlich die komplette Fahrbahn. Die Bergung des Sattelzugs dauerte laut Angaben bis gegen 21 Uhr. Bis dahin war die Bundesstraße gesperrt.

Lörrach: Autofahrer (75) verliert Bewusstsein und stirbt im Krankenhaus

Ein 75-Jähriger ist am Dienstag, 17. Januar, 12.20 Uhr, mit seinem Auto in der Brückenstraße in Lörrach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Taxi zusammengestoßen. Offensichtlich verlor der Mann laut der Schilderung in der Polizeimitteilung während der Fahrt das Bewusstsein. Er musste an der Unfallstelle reanimiert werden und starb wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei schreibt von einer medizinischen Ursache, die zum Unfall führte. Der 51-jährige Taxifahrer habe das entgegenkommende Auto bemerkt und seinen Wagen abgebremst.