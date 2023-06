Küssaberg: Hubschrauber bringt Notarzt zum Radfahrer

Mit einem spektakulären Rettungseinsatz ist ein gestürzter Fahrradfahrer (45) am Donnerstag, 8. Juni, geborgen und in die Klinik geflogen worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann und rutschte etwa 20 Meter die Böschung ans Rheinufer beim Lauffen in Ettikon hinunter.

Der Radler kam laut Angaben um 17.50 Uhr vom Weg ab und stürzte. Die Stelle soll vom Land und vom Wasser her nicht zugänglich gewesen sein. Die Rettungskräfte kamen nicht an den schwer Verletzten ran. Weshalb Hubschrauber und Bergwacht verständigt wurden.

Der Heli brachte den Notarzt zum Verletzten und flog ihn später in die Klinik. Der Polizei zufolge war der Radfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Bernau: Rettungshubschrauber fliegt Biker in Klinik

Bei einem Sturz auf der L149 zwischen Bernau-Dorf und Präg am Mittwoch, 7. Juni, gegen 17.30 Uhr, ist ein Motorradfahrer (46) schwer, nicht lebensbedrohlich, verletzt worden. Der Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Zeugen hätten beobachtet, dass das Bike zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand geraten sei. Der Fahrer habe die Kontrolle über seine Maschine verloren.

Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Verunglückten, ehe der Mann mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert wurde.

Der Schaden am Motorrad soll bei rund 2500 Euro liegen.

Die Straße war für eine Stunde gesperrt.

Görwihl: Motorradfahrerin rutscht in Leitplanke

Eine Motorradfahrerin (56) ist am Donnerstag, 8. Juni, gegen 10.15 Uhr, mit ihrer Maschine auf der L151 bei der Abzweigung nach Herrischried von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Laut Polizeimitteilung brachte der Rettungsdienst die leicht verletzte Bikerin ins Krankenhaus.

Vier Biker, darunter die Frau, fuhren in einer Gruppe von Todtmoos Richtung Segeten. Die 56-Jährige kam in einer Linkskurve von der Straße ab. Warum, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei beziffert den Schaden am Motorrad mit etwa 1000 Euro.

Albbruck: Radfahrer stürzt auf Feldweg

Auf einem Feldweg in Albbruck-Unteralpfen ist am Donnerstag, 8. Juni, 18.15 Uhr, ein Fahrradfahrer (59) gestürzt. Notarzt und Rettungsdienst brachten den Mann, der offensichtlich keinen Helm trug, ins Krankenhaus.