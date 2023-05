Klettgau: Junge (12) stürzt mit dem Fahrrad

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Klettgau-Erzingen am Montag, 8. Mai, 13.20 Uhr, ist eine junger Fahrradfahrer (12) am Kopf verletzt worden. Er fuhr ohne Helm, wie die Polizei mitteilt. Er kam vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik.

Der Junge wollte laut Angaben von der Rechberger in die Degernauer Straße fahren. Dabei missachtete er wohl die Vorfahrt eines von einer 39-Jährigen gesteuerten Autos. Die Frau fuhr Richtung Dorfzentrum. Sie versuchte, auszuweichen. Nützte nichts. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrradfahrer stürzte.

Am Auto entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, wie es abschließend heißt.

Dettighofen: Überholmanöver geht schief

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der L163 zwischen Dettighofen und Baltersweil am Montag, 8. Mai, gegen 14.45 Uhr, ist ein Auto in einen Lastwagen gekracht. Die Polizei sucht nach dem Lastwagenfahrer, der nach dem Zusammenstoß weitergefahren ist.

Die Fahrerin (43) des Autos wollte auf der Fahrt Richtung Jestetten den Lastwagen überholen. Sie brach ab, als sie den Gegenverkehr bemerkte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden steuerte sie ihren Wagen nach rechts. Dabei rammte sie wohl den Lastwagen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet den Lastwagenfahrer sich beim Posten Jestetten (07745 7234) zu melden.

St. Blasien: Jemand klaut das Ortsschild

In St. Blasien ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, 5. auf 6. Mai, das Ortsschild in der Bernau-Menzenschwander-Straße geklaut worden. Der Polizeiposten St. Blasien (07672 92228-0) hofft auf Zeugenhinweise. Erst vor wenigen Wochen wurden bei Murg und Laufenburg mehrere Schilder geklaut.

Todtmoos: Auto erschreckt Pedelec-Fahrerin (68) – sie stürzt

Von einem sich von hinten schnell nähernden Auto ist am Montag, 8. Mai, gegen 11 Uhr, bei der Kurklinik in Todtmoos-Lehen eine Pedelec-Fahrerin (68) erschreckt worden und gestürzt. Laut Polizeimitteilung wurde die leicht verletzte Frau vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Der Autofahrer fuhr laut Angaben weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Das helle Auto näherte sich offensichtlich rasant von hinten. Die 68-Jährige habe sich derart erschreckt, dass sie eine unglückliche Lenkbewegung machte, die zum Sturz führte.

Der Polizeiposten St. Blasien (07672 92228-0) bietet diejenigen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden.

Jestetten: Unbekannte klauen drei Sägen aus Transporter

In Jestetten, beim Bildstock, in der Nähe des Friedhofs ist in der Zeit vom Freitag, 5. Mai, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 7. Mai, 7.30 Uhr, ein Transporter aufgebrochen worden. Der oder die Täter klauten drei Sägemaschinen im Gesamtwert von 4000 Euro aus dem Fahrzeug.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) entgegen.