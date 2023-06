Rheinfelden: Mutter und Kind kommen in Kinderklinik

Bei einem Unfall im Biefang im Rheinfelder Ortsteil Obereichsel am Dienstag, 20. Juni, gegen 8.45 Uhr, hat sich ein Fahrradanhänger samt eines achtmonatigen Babys überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die 34-jährige Mutter und ihr Kind vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Das Baby wurde nicht ernsthaft verletzt. Es war der Polizei zufolge vorbildlich gesichert.

Zum Unfall sei es gekommen, weil ein 82-Jähriger mit seinem Auto in die L139 biegen wollte und die 34-Jährige auf ihrem Pedelec und mit dem Anhänger übersah. Die Frau hatte Vorfahrt, sie stürzte nach dem Zusammenstoß, der Anhänger überschlug sich.

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 2000 Euro.

Jestetten: Lastwagen rammt Auto

Ein Lastwagen hat am Dienstag, 20. Juni, gegen 11.30 Uhr, auf der B27 zwischen Jestetten und dem Grenzübergang zur Schweiz ein Auto gerammt. Laut Polizeimitteilung wurde die Autofahrerin (62) leicht verletzt, ihr Wagen musste abgeschleppt werden, der Lastwagen fuhr einfach Richtung Jestetten weiter. Die Polizei sucht Fahrer und Lastwagen.

Der Fahrer geriet mit seinem Lastwagen und Hänger auf die Gegenfahrbahn. Es krachte. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Schaden soll bei etwa 10.000 Euro liegen.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, die etwas zum Lastwagen sagen können. Er könnte ein dunkles Führerhaus gehabt haben, schreibt die Polizei. Hinweise nehmen die Verkehrspolizei (07751 8963-0) und das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) entgegen.

Waldshut-Tiengen: Zwei Autos streifen sich auf der B500

Auf der B500 bei Waldshut-Tiengen, Höhe Gaiß, haben sich am Dienstag, 20. Juni, gegen 9.45 Uhr, zwei Autos gestreift. Die beiden Außenspiegel krachten ineinander, wie die Polizei mitteilt.

Eine 20-Jährige überholte mit ihrem Suzuki mehrere Autos, heißt es. Auf der Gegenspur zog ein ebenfalls 20-Jähriger mit seinem Golf an einem Lastwagen vorbei. Offensichtlich kamen sich beide Fahrzeuge in einer Kurve zu nah.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) bittet diejenigen, die den Vorfall beobachtet haben, besonders die Fahrer der überholten Fahrzeuge, sich zu melden.

Brände in Birkendorf und Todtmoos

Die Feuerwehr rückte am Dienstag, 20. Juni, kurz nach 18.30 Uhr, zu einem Brand in den Ortsteil Birkendorf der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf aus. In der Horbener Straße brannte der Dachstuhl eines Bauernhauses – verursacht von einem Blitz.

Am späten Dienstagabend wird die Feuerwehr zu einem Kaminbrand in den Ortsteil Hintertodtmoos gerufen. Der Hausbesitzer selbst hat den Notruf abgesetzt.

