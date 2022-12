Bad Säckingen: Unbekannte wollen E-Bike stehen

Mehrere Unbekannte haben am Dienstagabend, 20. Dezember, kurz vor 22 Uhr versucht, in der Bad Säckinger Innenstadt ein abgeschlossenes E-Bike zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, sollen vier bis fünf, von der Erscheinung her jugendliche Tatverdächtige, das vor einer Gaststätte stehende Pedelec weggetragen haben.

Zeugen waren deshalb aufmerksam geworden und verfolgten die Tatverdächtigen. Diese ließen daraufhin das Fahrrad stehen und flüchteten in verschiedene Richtungen. Alle Flüchtenden waren dunkel bekleidet. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 93 40).

Kreis Waldshut: Zollbeamten finden illegale Waffen

Kreis Waldshut: Zollbeamten finden illegale Waffen

Bei einer Hausdurchsuchung im Landkreis Waldshut haben Ermittler des Zollfahndungsdienstes Stuttgart mehrere illegale Waffen gefunden. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Görwihl: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Auto ist am Dienstagmittag, 20. Dezember, gegen 16 Uhr, auf der K 6544 zwischen Rüßwihl und Niederwihl auf einer Leitplanke zum Stehen gekommen. Der 80-jährige Fahrer verletzte sich dabei laut Polizei schwer und kam in ein Krankenhaus.

Er war von der Straße abgekommen, gegen einen Weidezaun gefahren und auf eine beginnende Leitplanke geraten. Mit einer Hälfte blieb sein Auto auf der Leitplanke hängen.

Das Auto musste mit einem Radlader von der Leitplanke gehievt werden. Es wurde schwer beschädigt. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit rund 5000 Euro an. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei.