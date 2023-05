Weil am Rhein: Radfahrer stürzt – er atmet nicht mehr

Ersthelfer haben am Montag, 15. Mai, in Weil am Rhein einem Radfahrer das Leben gerettet, der in der Müllheimer Straße stürzte. Laut Polizeimitteilung beobachteten sie, wie der Mann (69) um 16.50 Uhr ohne Fremdeinwirkung fiel. Sie eilten sofort zu Hilfe. Sie stellten fest, dass der 69-Jährige nicht mehr atmete und schon blau angelaufen war.

Sie begannen laut Angaben sofort mit der Reanimation. Eine Polizeistreife des Reviers Weil am Rhein unterstützte sie dabei. Bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen. Als der Mann wieder Puls hatte und atmen konnte, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Klettgau: Autofahrer (66) übersieht Pedelec

Ein Mann (66) hat mit seinem Auto am Montag, 15. Mai, gegen 15 Uhr, in Grießen eine Pedelec-Fahrerin (29) angefahren. Wie die Polizei mitteilt, brachte der Rettungsdienst die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus.

Laut Schilderung kam der 66-Jährige vom Recyclinghof im Gewerbegebiet in Grießen, er wollte in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er wohl die Radfahrerin, die Richtung Grießen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte.

Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf insgesamt rund 3000 Euro.

Hochrhein Blaulichtreport: Ziegen machen es sich auf dem Polizeiauto bequem und genießen die Aussicht Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden: Auto gerät nach Vollbremsung ins Schleudern

Auf der L139 zwischen Untereichsel und Degerfelden ist am Montag, 15. Mai, kurz nach Mitternacht, ein Auto ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. Die 19-jährige Fahrerin drückte laut Mitteilung der Polizei voll auf die Bremse, weil in einer Rechtskurve ein Tier auf der Fahrbahn stand.

Der 17-jährige Mitfahrer wurde leicht am Knie verletzt. Das Tier blieb unversehrt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Maulburg: Heckscheibe berstet plötzlich

Vermutlich hat ein Unbekannter am Montag, 15. Mai, gegen 22.45 Uhr, bei Maulburg einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen, sodass die Heckscheibe barst. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 30-Jähriger war mit seinem Auto auf der B317 Richtung Schopfheim unterwegs. Höhe der Tankstelle an der Einmündung nach Maulburg knallte es, Splitter flogen.

Laut Aussage des Fahrers sei die Heckscheibe zuvor nicht beschädigt oder angeschlagen gewesen. Deshalb besteht der Verdacht, dass jemand einen Gegenstand auf das Auto geworfen hat. Die Scheibe ist komplett zerstört.

Vor und hinter dem beschädigten Auto sollen weitere Fahrzeuge gefahren sein. Die Polizei bittet die Fahrer, sich beim Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) zu melden.

Basel-Landschaft Wer tut so etwas? Lebendige Katze soll in einer Kartonpresse entsorgt werden Das könnte Sie auch interessieren