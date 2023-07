Wutach: Motorrad gerät auf Gegenfahrbahn

Bei einem Unfall auf der L171 bei Wutach am Sonntag, 2. Juli, 12.20 Uhr, ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Biker mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Der 47-Jährige war laut Angaben zwischen Mundelfingen und Wutach unterwegs. Auf Höhe des Bruderhofs passierte es. Der Biker geriet mit seiner Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein Auto. Der Mann flog aufs Auto, von dort weiter auf eine Wiese.

Die Autofahrerin (20) wurde der Polizei zufolge nicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 6000 Euro, am Auto ein Totalschaden (6000 Euro).

Die L171 musste komplett gesperrt werden. Neben der Polizei waren First Responder und die Feuerwehr Wutach mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Albbruck: Motorradfahrer schwer verletzt

Zwischen dem Albbrucker Ortsteil Birndorf und Dogern ist am Sonntag, 2. Juli, 11.20 Uhr, ebenfalls ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, schreibt die Polizei. Er kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete in einer Bachgrube. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Den Schaden am Motorrad gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro an.

Rickenbach: Bikerin (17) stürzt mit 125er

Zwischen Bad Säckingen und Rickenbach ist am Samstag, 1. Juli, gegen 0.30 Uhr, eine 17-Jährige mit ihrer KTM gestürzt. Sie wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Das Hinterrad soll in einer Rechtskurve auf der nassen Straße die Bodenhaftung verloren haben. Die 17-Jährige stürzte. Den Schaden an der Maschine gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an.

Stühlingen: Auto überschlägt sich am Abhang

Ein Auto hat sich am Freitag, 30. Juni, gegen 19 Uhr, an einem Abhang neben der B314 bei Stühlingen überschlagen. Die 31-jährige Fahrerin hatte der Polizei zufolge Glück, sie wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst nahm sie mit ins Krankenhaus.

Offensichtlich geriet ihr Fahrzeug auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab.

Die Feuerwehr Stühlingen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften angerückt.

Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, wie die Polizei schreibt. Es musste abgeschleppt werden.

Höchenschwand: Fahrradfahrer macht falsche Angaben

Ein Radfahrer ist am Donnerstag, 29. Juni, 18.20 Uhr, zwischen Heppenschwand und Höchenschwand in ein Auto gekracht, obwohl er stark bremste. Ihm ist nicht viel passiert. Doch er machte der Polizei zufolge gegenüber der 63-jährigen Autofahrerin falsche Angaben zu seinen Personalien und verschwand. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach dem Mann.

Am Auto der Frau entstand laut Angaben ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei beschreibt den Radfahrer wie folgt: Etwa 60-jährig, 1,75 Meter groß, sportliche Figur, Bart und blaue Sonnenbrille. Er trug einen Helm, ein orangenes T-Shirt und eine schwarze Radlerhose. Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751 89630) hofft auf Hinweise zum Mountainbiker.

Bonndorf: Polizei sucht nach Unfall dunklen Kombi

Die Polizei sucht nach einem dunklen Kombi, der am Montag, 3. Juli, gegen 5 Uhr, auf der L169 zwischen Bonndorf-Wellendingen und Stühlingen fast einen Frontalzusammenstoß verursacht hat. Die 23-Jährige im entgegen kommenden Auto wurde laut Polizeimitteilung leicht verletzt. Sie musste ausweichen und fuhr mit ihrem Wagen in einem Leitpfosten.

Rund 500 Meter vor der Mittleren Alp soll ihr der Kombi auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen sein. Sie habe sich mit einer Lichthupe bemerkbar gemacht, gebremst und sei nach rechts ausgewichen. Der Kombi fuhr weiter.

Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Bonndorf war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen angerückt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 83160) bittet diejenigen, die den Vorfall beobachtet haben und etwas zum dunklen Kombi sagen können, sich zu melden.

Dogern: Mann (50) stürzt vom Gerüst

Bei Malerarbeiten an einem Haus in der Rüttebuckstraße in Dogern ist am Freitag, 30. Juni, gegen 15 Uhr, von einem Gerüst rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei verletzte er sich an Schulter und Hüfte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Küssaberg: Unbekannte schlagen Heckscheibe ein

Unbekannte haben am Sonntag, 2. Juli, gegen 3 Uhr, im Färberweg in Küssaberg-Rheinheim die Heckscheibe eines Firmenwagens eingeschlagen.

Die Polizei schreibt: „Laut Aussage des Fahrzeugführers bekam er gegen 3 Uhr einen Streit vor seinem Haus mit, bei dem es zu einem lauten Klirren kam. Es wird vermutet, dass der Beziehungsstreit mit der zerstörten Scheibe in Verbindung steht.“

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316531) hofft auf Hinweise.

Bad Säckingen: Zwei Autos zerkratzt

Unbekannte haben am Samstag, 1. Juli, vermutlich zwischen 9 und 12.30 Uhr, zwei Autos bei der Gartenanlage in der Fricktalstraße zerkratzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) hofft, dass es Zeugen gibt, die etwas zum Verursacher sagen können.

Stühlingen: Einbruchversuch am Kiosk scheitert

Unbekannte haben am Samstag oder Sonntag, 1. oder 2. Juli, versucht, in den Kiosk bei der Sauschwänzlebahn in der Ehrenbachstraße in Stühlingen-Weizen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten der oder die Täter.

Bereits eine Woche zuvor wurden dort laut Polizei zwei Spendenkassen aufgebrochen. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Teil der laufenden Ermittlungen, heißt es weiter.

Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 92850) bittet diejenigen, die an den beiden vergangenen Wochenenden rund um den Kiosk etwas beobachtet haben, sich zu melden.

Hasel: Motorradfahrerin schwer verunglückt

Eine Motorradfahrerin (43) ist auf der Kreisstraße zwischen Kürnberg und Schlechtbach, auf der Gemarkung Hasel, am Samstag, 1. Juli, gegen 10 Uhr, schwer verunglückt. Der Rettungshubschrauber brachte sie in die Uniklinik nach Freiburg, wie die Polizei schreibt.

Sie soll sich sich in einer 180-Grad-Kurve verbremst haben. Sie geriet laut Angaben auf die Gegenfahrbahn, schleifte die Schutzplanke entlang und stürzte schließlich einen Abhang hinunter. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Bergwacht im Einsatz.

Grenzach-Wyhlen: Motorrad fängt während der Fahrt Feuer

Ein Motorrad hat am Sonntag, 2. Juli, gegen 19.30 Uhr, in Grenzach-Wyhlen Feuer gefangen. Der Fahrer (25) und seine Sozia (19) blieben der Polizei zufolge unverletzt, das Motorrad (9000 Euro Schaden) ist Schrott.

Aus dem Auspuff habe es gequalmt, Flammen seien herausgeschossen. Dem 25-Jährigen gelang es laut Angaben, die Maschine rechtzeitig in der Kosterstraße beim Hofackerweg abzustellen. Die komplette Maschine geriet in Brand.

Anwohnern gelang es, mit Feuerlöschern den Brand zu ersticken, die Feuerwehr erledigte den Rest.