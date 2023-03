Waldshut-Tiengen: Der Dieb kommt nicht weit

Ein Polizist hat am Donnerstagabend, 9. März, nach dem Training in einer Sporthalle in Waldshut in der Umkleidekabine einen Dieb (32) in Flagranti erwischt. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Mann, aber der Beamte holte ihn ein, hielt ihn fest und übergab ihn seinen diensthabenden Kollegen.

Laut Angaben trainiert der Polizist donnerstags regelmäßig mit einer Männergruppe in einer Waldshuter Halle. Gegen 21.20 Uhr soll er den Unbekannten in der Umkleidekabine erwischt haben. Offensichtlich waren schon in den Wochen zuvor Wertsachen gestohlen worden.

Wie gut, dass ein Polizist in der Gruppe mit trainiert, und dass dieser noch richtig fit ist, obwohl er laut Angaben wesentlich älter sei als der 32-jährige Gauner. Der Dieb konnte den gut trainierten Beamten auf jeden Fall nicht abschütteln.

Er und seine Sportskameraden hielten den Eindringling fest, bis die Polizei eintraf, heißt es weiter.

Die Polizei ermittelt. Vor allem gelte es zu klären, wie der 32-Jährige überhaupt in die abgeschlossene Halle gelangte.

Küssaberg: Einbruch ins Touristikzentrum – Tresor und Fahrräder gestohlen

Bei einem Einbruch in das Touristikzentrum im Gemeindezentrum im Küssaberger Ortsteil Rheinheim, vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, 9. März, haben Unbekannte einen Tresor, zwei E-Bikes und einen Fahrradanhänger mitgehen lassen. Der Hänger wurde später laut Polizeimitteilung zwischen Rheinheim und Kadelburg gefunden.

Die Unbekannten schlugen laut Angaben die Scheibe in der Eingangstür ein und durchsuchten die Räume. Aus dem Lagerraum nahmen sie die Beute mit.

Bei den E-Bikes handelt es sich der Polizei zufolge um Mountainbikes des Herstellers Viktoria in Schwarz-Weiß und Schwarz-Grün. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) hofft auf Hinweise zu verdächtigen Personen, zum Tresor und den beiden E-Bikes.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Ominöse Diebstähle – acht Ortsschilder sind im Raum Laufenburg schon weg Das könnte Sie auch interessieren

Grafenhausen: Bienenstöcke gestohlen und beschädigt

In einem Waldstück bei Grafenhausen sind zwischen Montag und Donnerstag, 6. und 9. März, ein Bienenstock gestohlen und weitere mutwillig beschädigt worden. Laut Mitteilung der Polizei waren am Waldrand im Gewann Abendweide (in Richtung Buggenried) unweit der K6500 fünf Bienenstöcke aufgestellt.

Unbekannte stahlen einen, warfen einen um und entfernten von zwei weiteren die Abdeckungen. Die Bienenvölker dürften in Mitleidenschaft gezogen worden sein, schreibt die Polizei. Wer hierzu etwas beobachtet hat, Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bonndorf (07703/9325-0) zu melden.

Lörrach: Tödlicher Unfall auf Baustelle – 23-Jährige stirbt an Verletzungen

Auf einer Baustelle in Lörrach kam es am Freitagmorgen, 10. März, gegen 10.15 Uhr, zu einem tödlichen Unglücksfall. Eine 23 Jahre alte Frau wurde von einer wegrutschenden Mauer getroffen. Sie erlitt tödliche Verletzungen.

Der Ereignisort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen. Im Einsatz waren der Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und die Polizei.

Küssaberg Unbekannte brechen in Küssaberger Touristinfo ein und stehlen Tresor und zwei E-Bikes Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut-Tiengen: Mann (34) kracht mit seinem Auto in einen Baum

Weil er bei Eschbach einem Wildtier ausgewichen ist, ist ein 34-Jähriger mit seinem Auto in der Nacht auf Freitag, 10. März, 4.40 Uhr, von der B500 abgekommen und in einen Baum gekracht. Der Mann hatte Glück, er wurde leicht verletzt, schreibt die Polizei.

Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten laut Angaben ins Krankenhaus, das Auto (Totalschaden) musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Wutöschingen: Frau (29) prallt mit ihren Auto gegen eine Leitplanke

Zwischen Horheim und Wutöschingen ist am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, eine Frau (29) mit ihrem Auto auf der B314 gegen eine Leitplanke geprallt. Der Mitteilung der Polizei zufolge setzte die Frau zum Überholen an, als ihr ein Lastwagen entgegenkam. Beim Ausweichen passierte es.

Sie wollte eine ganze Kolonne überholen. Sie sah den entgegen kommenden Lastwagen, bremste und wich mit ihrem Fahrzeug nach links aus und krachte in die Leitplanke. Dem Lastwagenfahrer gelang es, sein Fahrzeug rechtzeitig anzuhalten.

Die beiden Fahrzeuge berührten sich offensichtlich nicht. Der Rettungsdienst untersuchte die Autofahrerin und ihr Kleinkind, das mit im Auto saß. Beide blieben laut Angaben unverletzt. Der Sachschaden am Auto und an der Leitplanke soll bei etwa 13.000 Euro liegen. Der Verkehr auf der B314 konnte auf einer Fahrbahn rollen.

Laufenburg: Jugendlicher Fahrradfahrer wird leicht verletzt

Ein Autofahrer (50) hat beim Abbiegen in die Gehrengrabenstraße in Laufenburg am Donnerstagabend, 9. März, gegen 19.30 Uhr, einen Fahrradfahrer (17) übersehen. Der Jugendliche stürzte und zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilt.

Laut Angaben wollte der junge Radfahrer auf dem Radweg den Kreuzungsbereich überqueren, als das Auto um die Kurve kam. Der Rettungsdienst nahm den Jugendlichen mit ins Krankenhaus.

Die Polizei stellte fest, dass am Fahrrad kein Licht montiert war.