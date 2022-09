von sk

Murg: Brennender Anhänger

Ein Lkw-Anhänger hat am Montag, 19. September, gegen 17 Uhr, in Murg-Niederhof gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Fahrer angehalten, da ein Reifen am Anhänger geplatzt war. Als er nachsah, erkannte er Flammen unter dem Anhänger.

Ein Getränke-Anhänger geriet am Montag in Brand. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Murg

Er koppelte diesen vom Zugfahrzeug ab und verständigte die Feuerwehr. Trotz des schnellen Einsatzes brannte der Anhänger komplett nieder.

Die Freiwillige Feuerwehr Murg bei den Nachlöscharbeiten. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Murg

Wie die Feuerwehr Murg mitteilt, sei sie gemeinsam mit der Polizei Freiburg und dem DRK Rettungsdienst Bad Säckingen alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt habe man eine starke Rauchentwicklung feststellen können, so die Feuerwehr. „Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut und mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz begonnen.

Der Schankwagen wurde durch die Atemschutztrupps gewaltsam geöffnet, um gezielte Löschmaßnahmen im Inneren durchführen zu können. Ebenfalls wurden CO 2 -Druckgasflaschen aus dem Anhänger entfernt und kontrolliert abgeblasen“, berichtet die Feuerwehr.

Der völlig niedergebrannte Getränke-Anhänger. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Murg

Die Bewohner der anliegenden Gebäude seien aufgefordert worden, Fenster und Türen aufgrund der massiven Rauchentwicklung geschlossen zu halten. „Nach rund 45 Minuten waren die Löschmaßnahmen beendet und die ersten Kräfte konnten aus dem Einsatz herausgelöst werden.“ Jedoch hätten die Aufräumarbeiten noch bis knapp 19.30 Uhr angedauert. Die Verbindungsstraße nach Binzgen musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Am Getränkeanhänger entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Er musste abgeschleppt werden.

Auch der Zaun eines angrenzenden Hauses wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Rickenbach: Ball bringt Motorradfahrer zu Fall – verletzt ins Krankenhaus

Ein über die Straße rollender Ball hat am Montag, 19. September, gegen 16 Uhr, in Rickenbach-Bergalingen einen Motorradfahrer zu Fall gebracht.

Der 63 Jahre alte Motorradfahrer verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Ball war von einem an die Straße angrenzenden Grundstück auf die Straße gerollt, genau zwischen die Räder des vorbeifahrenden Motorradfahrers. Dieser wich aus, fuhr eine Halde hinab und stürzte. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 2.000 Euro.