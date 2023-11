Laufenburg: Auto kommt von der Fahrbahn ab

Ein 57-Jähriger ist am Montag, 13. November, gegen 13 Uhr, mit seinem Auto auf der L154 zwischen Luttingen und Hauenstein in ein Geländer gekracht, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt. Zum Glück: Ohne das Geländer wäre der Wagen wohl den Abhang hinunter in den Rhein gerollt.

Laut Angaben führten plötzlich auftretende Gesundheitsprobleme zu dem Unfall. Der Mann kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in das Geländer, das zwischen einem Rad- und Fußweg und dem Abhang zum Rhein montiert ist.

Der Rettungsdienst behandelte den Mann. Durch den Unfall wurde er nicht verletzt, heißt es weiter. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Waldshut-Tiengen: Fußgängerin angefahren – sie hat Glück

Eine 61-Jährige hat mit ihrem Auto am Montagabend, 13. November, kurz vor 18 Uhr, auf der B34 (Konstanzer Straße) in Waldshut eine junge Fußgängerin angefahren. Laut Polizeimitteilung hatte die Jugendliche Glück. Sie blieb nahezu unverletzt. Der Rettungsdienst brachte sie dennoch ins Krankenhaus.

Sie überquerte offensichtlich plötzlich die Straße. Die 61-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Autofahrer verhindert Frontalzusammenstoß

Ein 27-jähriger Taxifahrer hat am Montag, 13. November, kurz nach 12 Uhr, auf der Rathausstraße in Gurtweil gerade noch einen Frontalzusammenstoß mit einem Langholztransporter verhindern können, berichtet die Polizei.

Laut Schilderung soll der Fahrer mit seinem Langholztransporter links an der Verkehrsinsel vorbeigefahren sein. Der Taxifahrer musste stark bremsen und ausweichen. Sein Auto krachte über den Bordstein. Ein Reifen ist kaputt.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) sucht nach dem Sattelzug und dessen Fahrer und hofft auf Hinweise.

Landkreis Lörrach: Illegales Rennen auf der Autobahn

Zwei Männer in Kleintransportern eines Online-Versandhandels haben sich am Freitag, 10. November, zwischen 16.30 und 17 Uhr, auf der A5 ein illegales Autorennen geliefert, wie die Polizei berichtet.

Zeugen berichteten der Polizei zufolge, dass sie zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein bis zum Dreieck Neuenburg anderen Autos sehr dicht aufgefahren seien. Sie sollen zudem mehrfach auf dem Standstreifen überholt haben. Mit ihrem Verhalten gefährdeten die Straßenrowdys andere Verkehrsteilnehmer massiv.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) ermittelt und sucht Zeugen, vor allem die Verkehrsteilnehmer, die gefährdet worden sind.

Rheinfelden: Auto kracht in Motorrad

In der Friedrichstraße in Rheinfelden ist am Montag, 13. November, 13.10 Uhr, ein Auto in ein Motorrad gekracht. Laut Polizeimitteilung wurde der Biker (57) leicht verletzt.

Ein 26-Jähriger wollte mit seinem Auto rückwärts in die Friedrichstraße fahren. Dabei übersah er das Motorrad. Der 57-Jährige stürzte und rutschte mit seiner Maschine noch etwa 20 Meter.

Das Motorrad ist Schrott. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an.

Schwörstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, in ein Einfamilienhaus in der Römerstraße in Schwörstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nichts gestohlen. Der Täter sei vielleicht gestört worden.

Der Einbrecher versuchte zunächst, die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich gelangte er durch die Kellertür ins Haus.

Die Kriminalpolizei Lörrach (07621 176-0) ermittelt und hofft auf Hinweise.