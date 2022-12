St. Blasien: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Weil sie die Vorfahrt missachtet hat, ist eine 68-Jährige mit ihrem Auto am Mittwoch, 30. November, gegen 10 Uhr, auf der L149 beim Abbiegen in einen Kleinbus gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Autofahrerin und der 27-jährige Kleinbuslenker leicht verletzt.

Laut Angaben wollte die Frau aus der Bernau-Menzenschwander-Straße nach links in die vorfahrtsberechtigte Landstraße einbiegen. Sie stieß mit dem Kleinbus zusammen, der Richtung Bernau fuhr.

Der Rettungdienst versorgte die beiden an der Unfallstelle, der Kleinbusfahrer wurde der Polizei zufolge zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrer im Kleinbus blieben unversehrt.

Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrtüchtig gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit rund 17.000 Euro.

Die Feuerwehr hat ausgelaufenes Benzin und Öl gebunden.

Waldshut: 17-Jährige wird am Bahnhof belästigt

Bad Säckingen: Geparkter Renault beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag, 29. November, in Bad Säckingen einen gegenüber der Kinderkrippe in der Hauensteinstraße geparkten Renault Megane beschädigt. Laut Polizeimitteilung hat sich der Unfallfahrer mit seinem Wagen aus dem Staub gemacht.

Laut Angaben stand der Renault den ganzen Tag über in der Hauensteinstraße. Die Polizei vermutet, dass das Unfallfahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Renault stieß. Es sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden.

Der Polizei ist so viel bekannt, sie schreibt: „Gegen 13.50 Uhr soll dort ein schwarzer SUV rangiert haben, der möglicherweise gegen ein weißes Auto stieß.“

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.