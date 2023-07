Rickenbach: Rauch macht die Räume unbewohnbar

Um ein Haar hätte im Roßrückenweg in Rickenbach am Donnerstag, 6. Juli, ein brennendes Auto gleich einen Brand einer Garage entfacht. Laut Polizeimitteilung ging um 14.25 Uhr bei der Feuerwehr ein Notruf ein: Ein Fahrzeug brennt. Offensichtlich konnte die Fahrerin (37) ihren qualmenden Wagen gerade noch vor der Garage abstellen und mit ihren vier Kindern aussteigen.

Die Fünf waren laut Angaben fast schon zu Hause, als die Frau den Rauch bemerkte, der aus dem Motorraum drang. Kaum hatte sie ihr Auto abgestellt, schossen auch schon Flammen aus dem Motorraum. Als Ursache gibt die Polizei einen technischen Defekt an.

Durch die enorme Hitze wurden die Fassade und Isolierung der Garage angegriffen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen. Aber Rauchgase drangen wohl in die Wohnung über der Garage. Sodass die Feuerwehr die Räume vorläufig als unbewohnbar einstufte. Die Familie kam bei Bekannten unter, heißt es weiter. Verletzt wurde zum Glück keiner.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen Betrag zwischen 40.000 und 60.000 Euro.

Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.

Zell im Wiesental: Fahrzeugbrand im Todtnauerliweg

Auch im Todtnauerliweg in Zell im Wiesental hat am Donnerstag, 6. Juli, ein Auto gebrannt. Auch hier vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Es handelte sich der Polizei zufolge um einen abgemeldeten Opel Astra, weshalb sie auf Hinweise hofft.

Um 18.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, heißt es in der Polizeimeldung. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Sie schossen aus dem Bereich des Motorraums.

Alles deute darauf hin, dass ein Unbekannter mit dem Opel gefahren war. Die Polizei Schopfheim (07622 666980) ermittelt, sie hofft auf Hinweise.

Grenzach-Wyhlen: Mann (83) greift Gemeindemitarbeiter an

Auf dem Parkplatz im Gleusen in Grenzach-Wyhlen hat am Donnerstag, 6. Juli, 11.40 Uhr, ein Mann (83) einen Gemeindemitarbeiter, der im Auto saß, am Kragen gepackt. Offenbar stritten die beiden zuvor wegen eines Vorfalls im Straßenverkehr.

Der 83-Jährige versuchte den Gemeindeangestellten durch die offene Autoscheibe am Hals zu packen. Sein Opfer wurde nicht verletzt.

Kanton Aargau Unhaltbare Bedingungen! Veterinäramt rettet 29 Katzen aus einer Wohnung Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut-Tiengen: Auto beschädigt – wieder am Sulzerring

Was ist da am Sulzerring los? Zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6. auf 7. Juli, ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen beim Tierfachgeschäft. Die komplette Fahrerseite wurde wohl beschädigt. Schaden: rund 5000 Euro.

Der Tatzeitraum soll zwischen 23 und 5.30 Uhr liegen. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316-0) hofft auf Zeugenhinweise.

Rheinfelden: Mann (80) im Parkhaus bestohlen

Ein Mann (80) ist am Donnerstag, 6. Juli, gegen 15.45 Uhr, im Parkhaus an der Großfeldstraße in Rheinfelden auf den sogenannten Geldwechseltrick hereingefallen und ist nun zwei Bankkarten los, wie die Polizei schreibt. Nach Zeugenaussagen nahmen die Polizisten wenig später einen Verdächtigen (44) fest.

Der Mann habe den 80-Jährigen angesprochen und gebeten, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Sein Opfer legte die Geldbörse auf die Motorhaube. Als er kurz nicht hinschaute, klaute der 44-Jährige zwei Bankkarten aus der Börse, die er einem Mittäter weiterreichte. Aufmerksame Beobachter informierten die Polizei.

Der Tatverdächtige durfte gehen, nachdem die Polizei alles aufgenommen hatte.