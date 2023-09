Hohentengen: Drei Verletzte bei Unfall auf L161

Zu einem schweren Autounfall kam es am Mittwoch, 27. September, gegen 16.25 Uhr auf der L161 bei Hohentengen. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr von Lienheim in Richtung Hohentengen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß er mit dem Auto einer 29-jährigen Frau zusammen. Die Fahrzeuge wurden abgewiesen, überschlugen sich und blieben auf dem Dach liegen. Einem hinter der Frau fahrenden 34-jährigen Autofahrer gelang es nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr eine Kollision mit dem Fahrzeug der 29-Jährigen zu verhindern. Nach dem Zusammenstoß kam der 34-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb auf der angrenzenden Wiese stehen.

Der 34-Jährige wurde leicht und die 29-Jährige schwer verletzt mit je einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. An den Fahrzeugen war hoher Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Weil am Rhein: Kollision zwischen Auto und Fahrrad – eine Leichtverletzte

Zu einem Unfall mit einer Radfahrerin kam es am Mittwoch, 27. September, gegen 18.10 Uhr in Weil am Rhein. Die 42-jährige Radfahrerin fuhr auf der Leopoldstraße in Richtung Hauptstraße, zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Hauptstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Leopoldstraße abbiegen.

Nach bisherigem Kenntnisstand schnitt der Mann beim Abbiegen die Kurve und kollidierte frontal mit der Radfahrerin. Diese wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Lörrach: Radfahrerin kollidiert mit Auto

Eine 37-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwoch, 27. September, gegen 15.30 Uhr bei einer Kollision mit einem Auto an der Einmündung Wiesentalstraße und Ob der Bruck in Stetten leicht verletzt. Die Frau war auf dem Radweg entlang der Wiese gefahren und hatte nach bisherigem Kenntnisstand an der Einmündung Ob der Bruck die Vorfahrt eines 60-jährigen Autofahrers missachtet. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen war ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden.

Görwihl: Junge Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Traktor

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch, 27. September, gegen 23 Uhr auf der K6532 von Görwihl in Richtung Engelschwand. Nach bisherigem Kenntnisstand kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutschte über die angrenzende Wiese. Sie stieß mit einem dort geparkten Traktor, samt Anhänger zusammen, wurde abgewiesen und stieß gegen eine Garage. Die junge Frau wurde leicht verletzt, der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Albbruck: Mopedfahrer wird nach Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Mopedfahrer auf der K6563, als er am Montag, 27. September gegen 12.25 Uhr von Unteralpfen in Richtung Tiefenstein fuhr. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve und rutschte mit seiner Maschine in einen entgegenkommenden Kleinlaster. Dem 23-jährigen Lastwagenfahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu halten.

Der 17-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstanden.

Lauchringen: Mann entblößt sich an der Wutach vor zwei Frauen – Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Sonntag, 24. September gegen 11.50 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann an der Wutach in Höhe des Wutachstadions in Lauchringen sein Geschlechtsteil vor zwei Frauen entblößt und daran manipuliert haben. Die 28- und 33-jährigen Frauen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Uferseite der Wutach und verständigten daraufhin die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt.

Der Mann wurde als 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll einen Dreitagebart sowie ein helles Oberteil, eine Bluejeans und eine Sonnenbrille getragen haben. Ein in unmittelbarer Nähe befindliches Paar soll den Mann ebenfalls gesehen haben, sei dann aber weggegangen.

Die Kriminalpolizei Waldshut (07741 83160) hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, aber insbesondere das Paar, sich unter der angegebenen Rufnummer zu melden.