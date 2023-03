Rheinfelden: Tempo 70 sind erlaubt – 17 Fahrer sind zu schnell unterwegs

70 sind erlaubt, ein Mann (37) rast mit 140 Stundenkilometer vorbei. Das ist der traurige Rekord bei einer Geschwindigkeitsüberwachung des Polizeireviers Rheinfelden am Montag, 13. März, auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Minseln und Nordschwaben, in Höhe des Mättlekreuzes. Wie die Polizei mitteilt, muss der 37-Jährige mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei postierte sich von 9.40 bis 11.40 Uhr an der Nordschwabener Straße. Laut Angaben fuhren weitere 16 Fahrer schneller als die erlaubten 70 Stundenkilometer.

Waldshut-Tiengen: Einbruch in Holzfachgeschäft – Polizei bittet um Hinweise

Über das Wochenende, 10. bis 13. März, ist in der Schmittenau in Waldshut in ein Holzfachgeschäft eingebrochen worden, wie die Polizei berichtet. Der oder die Täter klauten Geld aus der Kasse, einem Sparschwein und einer Kassette. Die Polizei schätzt den Diebstahl- und Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) zu melden.

St. Blasien: Geparktes Auto angefahren – die Polizei sucht den Verursacher

In St. Blasien ist am Freitag, 10. März, zwischen 10.40 und 11 Uhr, ein geparkter Dacia angefahren worden. Der Verursacher fuhr davon und hinterließ laut Polizeimitteilung einen Schaden von rund 2500 Euro. Der beschädigte Wagen stand laut Angaben in der Bernau-Menzenschwander-Straße in Höhe eines Elektrogeschäfts.

Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher, der Posten St. Blasien, Telefon 07672 92228-0, hofft auf Hinweise.

Schönau: Hackschnitzelanlage löst Brand aus – Schule ein Tag geschlossen

An der Hackschnitzelanlage im Keller einer Schule in der Talstraße in Schönau ist am Dienstagfrüh, 14. März, Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt brannte es in der Förderschnecke der Anlage.

Laut Angaben wurden Feuerwehr und Polizei gegen 6 Uhr alarmiert. Es qualmte aus dem Keller. Den mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften angerückten Feuerwehren aus Schönau und Aitern gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Die Räume wurden anschließend gut durchgelüftet, heißt es weiter.

Verletzt wurde der Polizei zufolge keiner. Die Schule wurde einen Tag geschlossen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.