Waldshut-Tiengen: Feuer im Keller verursacht Schaden von 11.500 Euro

Ein Defekt an der Heizungsanlage hat Donnerstagfrüh, 26. Januar, gegen 5.30 Uhr, Feuer im Keller eines älteren Wohnhauses in Krenkingen entfacht. Laut Polizeimitteilung brachte der Hausbesitzer den Brand mit dem Feuerlöscher selbst unter Kontrolle. Als die Feuerwehr ankam, musste sie laut Angaben nichts mehr löschen.

Das Steuergerät mit Brenner sei in Brand geraten, die Verkleidung des Gaskessels und verschiedene elektrische Leitungen an der Decke seien beschädigt. Der Polizei zufolge wurde niemand verletzt. Der Brandschaden belaufe sich auf 10.000 Euro, der Schaden am Gebäude auf 1500 Euro.

Die Hausbesitzer hätten zum Zeitpunkt im Obergeschoss geschlafen, bis sie den Brandgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt hätten. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen rückte mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Im Einsatzwaren auch Polizei und Rotes Kreuz.

Bad Säckingen: Fahrradfahrerin (71) wird angefahren

Ein 56-Jähriger hat am Donnerstag, 26. Januar, gegen 15.30 Uhr, an der Einmündung zum Grütt beim Einbiegen in die Wallbacher Straße mit seinem Auto eine 71-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau habe sich regelkonform auf der Linksabbiegespur ins Grütt eingeordnet. Das Auto soll an der Haltelinie an der Kreuzung gestanden haben. Er wollte laut Schilderung aus dem Grütt nach links Richtung Wallbach abbiegen. Er habe die Frau auf ihrem E-Bike übersehen, es sei zu einem leichten Zusammenstoß gekommen. Die Radfahrerin stürzte. Die Rotkreuzhelfer untersuchten sie und brachten sie nach Hause, wie die Polizei weiter schreibt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Lörrach: Sattelzug demoliert eine Bahnschranke

Eine Sattelzugmaschine hat am Freitag, 27. Januar, 7.52 Uhr, in Lörrach beim Abbiegen eine Bahnschranke gestreift und demoliert. Diese fiel auf die Gleise, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet. Der Fahrer fuhr mit seinem Laster Richtung Wiesentalstraße weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das weiß die Polizei bisher: Der Sattelzug soll von der Brühlstraße nach rechts in die Schillerstraße eingebogen sein. Dabei rasierte das schwere Fahrzeug wohl die Schranke ab. Der Fahrzeug- und Schienenverkehr war kurzfristig beeinträchtigt, schreibt die Polizei weiter.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) sucht nun nach dem Fahrzeug und dessen Fahrer. Wer Hinweise zum Sattelzug liefern kann, solle sich melden. Es soll sich um ein helles Fahrzeug, eventuell mit Aufschrift, handeln.

Rheinfelden: Auto kracht auf der Autobahn in einen Sattelzug

Ein 53-jähriger ist am Donnerstag, 26. Januar, 7.25 Uhr, auf der Autobahn bei Rheinfelden in einen Sattelzug gekracht. Laut Polizeimitteilung musste der Lastwagenfahrer bremsen, der Autofahrer reagierte zu spät.

Der 53-Jährige soll auf der A98 auf der rechten Spur Richtung Anschlussstelle Lörrach Ost gefahren sein. Auf Höhe der Dultenaugrabenbrücke soll es dann zum Auffahrunfall gekommen sein. Verletzt wurde laut Angaben keiner. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) sucht nach dem Sattelzug. Sie hofft auf Hinweise, zumal hinter dem Wagen des 53-Jährigen mehrere Fahrzeuge gefahren seien.

Weil am Rhein: Zwei alkoholisierte Fahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 317 ist ein 59-Jähriger am Donnerstag, 26. Januar, gegen 22.30 Uhr, mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein von einer 49-Jährigen gesteuertes Fahrzeug gekracht. Wie die Polizei berichtet, kamen beide Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Angaben hatte der Mann 1,8 Promille, die Frau sogar 2,5 Promille Alkohol intus.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 17.000 Euro. Laut der Mitteilung musste die Straßenmeisterei ausgelaufenes Benzin und Öl beseitigen. Neben Polizei, Rettungsdienst und Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr im Einsatz. (sk)