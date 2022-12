Hasel: Ein Auto kommt in einer leichten Linkskurve von der Straße ab

Auf der B518 zwischen Hasel und Schopfheim hat sich am Freitagmorgen, 2. Dezember, ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 20-jährige Fahrer Glück, er blieb unverletzt.

Der junge Mann kam gegen 7.40 Uhr mit seinem Auto von Hasel und fuhr Richtung Schopfheim. In einer leichten Linkskurve sei sein Wagen nach rechts von der Straße abgekommen. Warum, ist noch nicht bekannt.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, schreibt die Polizei.

Wehr: Fahrzeugbrand beim Bahnhof

Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag, 16.10 Uhr, beim Bahnhof in Wehr in Brand geraten. Laut Polizeimitteilung wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Der Sachschaden soll bei mehreren tausend Euro liegen.

Beamte im gegenüberliegenden Polizeiposten wurden laut Mitteilung auf das qualmende Auto aufmerksam. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr. Bis die Wehr mit zwei Fahrzeugen eintraf, versuchten Polizisten die Flammen, die aus dem Motorraum züngelten, einzudämmen. Die Feuerwehrleute löschten den Wagen komplett ab.

Rauch war in den Innenraum des Autos gedrungen, deshalb hielt der Fahrer den Wagen auf dem Parkplatz beim Bahnhof an, teilt die Polizei weiter mit. Sie hält einen technischen Defekt für wahrscheinlich.

Wehr: Verletzter nach Auseinandersetzung in einer Gaststätte

Bei einem Streit in einer Wehrer Gaststätte am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, ist ein 33-jähriger Gast verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei bisher ermittelte, griff ein Gast einen anderen an und versetzte ihm einen Kopfstoß. Dabei verletzte sich der 33-Jährige. Der 23-jährige mutmaßliche Angreifer war bereits verschwunden, als die Polizisten eintrafen. Die Ermittlungen laufen.

Rettungsdienst und Polizei rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen an.