Bad Säckingen: Biber fällt einen Baum

Ein von einem Biber gefällter Baum hat in Bad Säckingen drei geparkte Autos leicht beschädigt. Am Sonntagmorgen, 26. Februar, war der Vorfall gegen 10.10 Uhr in der Neßlerstraße gemeldet worden. Der kleine Baumstamm war quer über die drei Autos gefallen.

Die angerückte Feuerwehr räumte den Baum zur Seite. Kleinere Eindellungen und Kratzer waren die Folgen an den Autos. Nagespuren am Stamm wiesen als Verursacher einen Biber aus.

Lenzburg/AG: Auto landet jenseits der Bahngleise

Die Autofahrerin (29) war laut Kantonspolizei kurz durch ihr Kind abgelenkt und verlor am Sonntag zwischen Lenzburg und Seon die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto überfuhr das angrenzende Bahngleis und kam am Waldrand zum Stillstand.

Wie die 29-Jährige später der Kantonspolizei erklärte, war ihrem Kind auf der Beifahrerseite ein Hamburger aus den Händen gefallen. Dadurch abgelenkt kam der Mazda rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr das

unmittelbar angrenzende Gleis der Seetalbahn.

Die Unfallverursacherin und ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Das Auto wurde beschädigt. Auf den Bahnbetrieb hatte der Unfall keine Auswirkungen.

Wehr: Rauchentwicklung in der Kirche

Schreckmoment im evangelischen Gottesdienst am Sonntag: Die Feuerwehr muss anrücken.

Bad Säckingen: Fahrradfahrer verletzt sich leicht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Säckingen hat sich am Samstag, 25. Februar, gegen 17 Uhr, ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Die Fahrwege des 24-jährigen Radfahrers und einer 56 Jahre alten Autofahrerin kreuzten sich. Deshalb bremste der Radfahrer stark ab und stürzte, berichtet die Polizei.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Das Fahrrad prallte noch gegen das Auto der Frau und beschädigte dieses leicht. Zum Kontakt zwischen dem Radler und dem Auto war es nicht gekommen.

Bad Säckingen: Autofahrer kracht in Autos und Geländer

Ein Autofahrer hat in Bad Säckingen zwei geparkte Fahrzeuge und ein Geländer beschädigt. Der 66-jährige Mann war laut Polizeiangaben am Freitag, 24. Februar, gegen 10.40 Uhr mit seinem Auto in der Jurastraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf einem angrenzenden Parkplatz kollidierte er zunächst mit einem Geländer, bevor er gegen einen geparkten Mercedes-Benz prallte, der noch gegen einen Audi geschoben wurde.

Dabei entstand ein Schaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, da eine medizinische Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte.

Waldshut-Tiengen: Dieser Umparkversuch geht schief

Ein mutmaßlich alkoholisierter Sattelzugfahrer hat am Samstagabend, 25. Februar, in Waldshut-Tiengen einen größeren Schaden verursacht. Der 41-jährige Mann hatte seinen Sattelzug zunächst auf dem Fahrstreifen im Vorstauraum des Zollhofes abgestellt und dann alkoholische Getränke konsumiert.

Gegen 21 Uhr fasste er Polizeiangaben zufolge den Entschluss, seinen Laster richtig zu parken und drehte auf dem Areal ein paar Runden auf der Suche nach einer freien Parkfläche. Dabei touchierte er einen abgestellten Lastwagen. Der entstandene Schaden an beiden Gespannen dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Sattelzugfahrer ergab knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt.

Wehr: Schaden an geparktem SUV

Auf einem Parkplatz in der Hauptstraße wurde ein geparkter Nissan X-Trail beschädigt. Die Polizei nennt als Zeitraum der Beschädigung Freitagabend, 24. Februar, zwischen 21.20 Uhr und 22.30 Uhr.

Ein unbekanntes Fahrzeug hatte mit seinem Heck den Nissan touchiert. Ein entsprechendes Splitterfeld einer Heckleuchte wurde vor Ort gesichert. Der verantwortliche Fahrer flüchtete und hinterließ einen Fremdschaden von rund 2000 Euro. Bevor der Schaden am Nissan bemerkt worden war, stand hinter diesem ein älterer heller Mercedes-Benz. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0.