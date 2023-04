Klettgau: Autofahrer kommt nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Auf der L 161a zwischen Klettgau-Grießen und Hohentengen ist am Karfreitagmorgen, 7. April, der 35 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Zwei bei ihm mitfahrende Kleinkinder dürften auch dank vorbildlicher Sicherung in den Kindersitzen nahezu unversehrt geblieben sein, schreibt die Polizei.

Zwei Autos waren sich demnach gegen 9 Uhr in einem engen Kurvenbereich begegnet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer zu weit links gefahren sein. Der Mercedes stieß mit dem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Durch die Aufprallwucht wurde der Kleinwagen von der Straße geschleudert.

Der Fahrer des Kleinwagens zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Schweizer Klinik verlegt. Die zwei Kleinkinder kamen vorsorglich in eine Kinderklinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unversehrt.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Die Landstraße war voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.

Dogern: Vorfahrtsmissachtung – Motorradfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag, 10. April, kurz nach 15 Uhr, auf der B 34 zwischen Albbruck und Dogern wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei beschreibt den Eine 19-jährige Autofahrerin war aus der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße vom Industriegebiet von Albbruck kommend auf die bevorrechtigte B 34 eingebogen. Dabei kollidierte sich mit einem in Richtung Bad Säckingen fahrenden 43 Jahre alten Motorradfahrer. Das Motorrad prallte in die Fahrerseite des Autos.

Der Motorradfahrer erlitt nach dem derzeitigen Kenntnisstand Frakturverletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unversehrt.

Der entstandene Schaden liegt bei insgesamt 12.500 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz.

Schopfheim: Unbekannter schießt auf Katze – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag und Montag, 9. und 10. April, ist eine Katze in Schopfheim-Wiechs beschossen worden. Es konnten sogenannte Diabolo-Geschosse bei der tierärztlichen Versorgung des verletzten Tieres festgestellt werden, die aus Luftdruckwaffen verschossen werden.

Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0.

Wehr: Motorradfahrer stürzt im Wehratal

Dieser Motorradfahrer hatte Glück: Am Ostersonntag, 9. April, gegen 13 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 148 im Wehratal gestürzt. Der 32-jährige war laut Polizeiangaben in einer Kurve von der Fahrbahn geraten. Im Bankett kam er zu Fall. Seine Maschine prallte noch gegen eine Leitplanke.

Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 3000 Euro, auch die Leitplanke wurde beschädigt.

Grafenhausen: Auto und Motorrad kollidieren – Motorradfahrer leicht verletzt

Am Samstag, 8. April, gegen 12.30 Uhr, sind in Grafenhausen ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der 35 Jahre alte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 68 Jahre alter Autofahrer war in der Ortsdurchfahrt nach links in den Schlüchtseeweg abgebogen.

Der entgegenkommende Motorradfahrer stieß in die Seite des einbiegenden Autos und stürzte. Mit leichten Verletzungen kam der Motorradfahrer zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Schaden von rund 3000 Euro je Fahrzeug.

Waldshut: Autofahrer gerät von B 500 – leicht verletzt

Am Karfreitagabend, 7. April, gegen 19.40 Uhr, ist ein Autofahrer auf der B 500 bei Waldshut von der Fahrbahn geraten. Woe die Polizei informiert überfuhr das Auto des 73 Jahre alten Mannes zunächst ein Verkehrszeichen, bevor es schwer beschädigt im Straßengraben zum Stillstand kam.

Der Fahrer verletzte sich leicht. Da möglicherweise gesundheitliche Probleme zum Verkehrsunfall geführt haben könnten, wurde der Fahrer zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, an der Verkehrseinrichtung ein Schaden von rund 1000 Euro.

Bad Säckingen: Defekter Ofen löst Einsatz aus

Ein defekter Ofen in einem Firmengebäude im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach hat am Karsamstag, 8. April, gegen 13.10 Uhr, den Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Aufsteigender Rauch aus dem Gebäude war gemeldet worden.

Nachdem das Firmengebäude betreten werden konnte, stellte sich ein defekter Abzug eines Ofens als Ursache heraus. Statt durch den Kamin drückte der Rauch durch das Firmendach. Ein Feuer gab es nicht. Es entstand kein Schaden.

Waldshut: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Samstag, 8. April, wurde ein Zigarettenautomat bei der Minigolfanlage im Jahnweg in Waldshut aufgebrochen. Der Zigarettenautomat wurde schwer beschädigt, sämtliches Bargeld und alle Zigarettenschachteln wurden gestohlen.

Der genaue Diebstahls- und Sachschaden ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen entgegen (Kontakt 07751 8316-0).

Klettgau: Neuwertiger Holzspalter liegt auf Wirtschaftsweg

Am Sonntagmorgen, 09.04.2023, ist ein neuwertiger Holzspalter auf einem Wirtschaftsweg in Klettgau-Geißlingen, in der Verlängerung der Talbachstraße, gefunden worden. Der Holzspalter dürfte von einem in Richtung Ortskern fahrenden Fahrzeug gefallen sein. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte das mehrere hundert Kilogramm schwere Arbeitsgerät geborgen werden. Auf Hinweise zum Eigentümer hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Eggingen: Wohnmobil verliert Fenster – Zeugensuche!

Am Ostermontag gegen 13.30 Uhr, hat ein Wohnmobil auf der B 314 bei Eggingen ein Fenster verloren. Das Fenster prallte in die Front eines entgegenkommenden VWs und beschädigte diesen.

Das Wohnmobil fuhr in Richtung Waldshut-Tiengen weiter. Es war weiß und hatte ein LB-Kennzeichen (für Ludwigsburg). Um weitere sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-0.

