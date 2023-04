Hohentengen: Polizei ordnet zwei Blutproben an

Zwei Mal ist ein betrunkener Motorrollerfahrer (62) Dienstagnacht, 4. April, in Hohentengen gestürzt. Laut Polizeimitteilung hatte der Mann über zwei Promille Alkohol intus. Er blieb ohne Verletzungen.

Gegen 22.15 Uhr stürzte der Mann mit seinem Roller in der Hauptstraße zum ersten Mal. Ein Zeuge wollte ihm helfen. Der Mann schwang sich aber wieder auf seinen Roller und fuhr davon. Weit kam er laut Angaben nicht. Eine Straße weiter beutelte es ihn wieder. Weil er offensichtlich stark alkoholisiert war, nahm ihm der Zeuge den Zündschlüssel ab.

Die Polizei traf den 62-Jährigen in dessen Zuhause an. Er musste pusten. Er behauptete schließlich, dass er erst zu Hause Alkohol getrunken habe. Deshalb ordneten die Beamten zwei Blutproben an. Zudem stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis für den Roller hat.

Rickenbach: Motorrollerfahrerin stürzt und wird leicht verletzt

Bei einem Sturz bei Rickenbach-Hottingen ist am Dienstagmorgen, 4. April, eine Motorollerfahrerin (41) gestürzt und leicht verletzt worden. Sie wurde im Krankenhaus ambulant versorgt, wie die Polizei mitteilt. Der Rettungshubschrauber wurde wohl vorsichtshalber angefordert.

Die 41-Jährige geriet beim Einbiegen von der L155 auf die L151 Richtung Hottingen mit ihrem Zweirad ins Rutschen. Den Schaden am Roller beziffert die Polizei mit rund 500 Euro.

Lauchringen: Fußgänger (16) landet auf der Motorhaube

In Oberlauchringen ist es am Dienstagmorgen, 4. April, 7.10 Uhr, in Oberlauchringen an der Einmündung Bergstraße/Klettgaustraße zu einem Zusammenstoß von einem Fußgänger (16) und einem Auto gekommen. Der Jugendliche hatte der Polizei zufolge Glück, er kam mit dem Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus.

Eine 53-Jährige wollte mit ihrem Fahrzeug in die Klettgaustraße einbiegen. Als sie anfuhr, lief ihr der junge Mann ins Auto. Der 16-Jährige fiel auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße.

Jestetten: Autofahrer fährt Fußgängerinnen an und flüchtet

Ein 24-Jähriger hat am Dienstag, 4. April, 16.50 Uhr, in der Hauptstraße in Jestetten mit seinem Auto zwei Fußgängerinnen angefahren und ist davon gefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann rückwärts von einem Parkplatz. Mit dem Heck stieß er auf dem Gehweg eine 49- und 16-Jährige um. Sie hatten Glück, sie wurden leicht verletzt.

Der Mann fuhr laut Angaben nach Hause. Eine Streife klingelte an dessen Tür.

Maulburg: Elfjähriger stürzt mit dem Fahrrad und kommt ins Krankenhaus

Nach einem Sturz in der Feldbergstraße in Maulburg am Dienstag, 4. April, 13.20 Uhr, ist ein elfjähriger Fahrradfahrer mit Gesichtsverletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus transportiert worden. Offensichtlich stürzte der Junge nach einem Fahrfehler, teilt die Polizei mit.