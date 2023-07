Waldshut-Tiengen: Betrunkener greift Polizei und Rettungsdienst an

Zu einer familiären Streitigkeit zwischen einem 27-jährigen Mann und seiner 21-jährigen Freundin wurde die Polizei am Donnerstag, 20. Juli, in Waldshut gerufen. Als die Streife vor Ort eintraf, war die junge Frau zur Beruhigung der Situation spazieren gegangen.

Der mit fast zwei Promille erheblich alkoholisierte Mann konnte durch Anwohnerhinweise einige Meter von der Anschrift entfernt aufgegriffen werden. Er zeigte sich gegenüber den Polizisten aggressiv, weswegen ihm Handschellen angelegt werden mussten.

Da der 27-Jährige sich selbst eine behandlungsbedürftige Verletzung am Kopf zugezogen hatte, wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Auf dem Transport dahin hatte er einen Notfallsanitäter angespuckt. Als er im Krankenhaus an das Klinikpersonal übergeben wurde, hatte der Betrunkene nach dem Notfallsanitäter getreten. Nur aufgrund der schnellen Reaktion des Sanitäters, wurde dieser nicht getroffen.

Lörrach: Autofahrer fährt fast ungebremst auf Motorrad auf

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Mittwoch, 19. Juli, gegen 15.30 Uhr auf der B 317 bei Lörrach. Ein 47 Jahre alter Mann war laut Polizei mit seinem Renault Megan von Schopfheim kommend in Richtung Lörrach unterwegs und übersah an der Hasenlochkreuzung einen vor ihm warteten Motorradfahrer und fuhr nahezu ungebremst ins Heck.

Der 22 Jahre alter Motorradfahrer wurde in die Luft katapultiert und auf die Frontscheibe geschleudert. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Renault entstand Sachschaden von rund 2500 Euro, an der KTM Maschine rund 2000 Euro.

Wehr: Polizei zieht betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr

Eine 68-jährige Autofahrerin wurde am Mittwoch, 19. Juli, in der Schopfheimer Straße in Wehr einer Verkehrskontrolle unterzogen, dabei stieg den Beamten starker Alkoholgeruch in die Nase.

Bei der 68-Jährigen wurde ein Atemtest durchgeführt, der einen Wert von über 0,8 Promille ergab. Die Frau hat nun mit mindestens einem Monat Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

Waldshut: Gas und Bremse offensichtlich verwechselt – Fahrerin leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 20. Juli, gegen 11.45 Uhr in der Kaiserstraße in Waldshut. Eine 88-jährige Autofahrerin wollte aus einer Einfahrt auf die Kaiserstraße einbiegen.

Dabei verwechselte sie offensichtlich Gas- und Bremspedal, sodass sie das Fahrzeug beschleunigte. Sie fuhr über einen Bordstein, durch eine kniehohe Hecke, gegen einen Baum und fällte diesen bevor sie schließlich an einem weiteren Baum zu stehen kam.

Die 88-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und suchte zur Behandlung ein Krankenhaus auf. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ließ sich noch nicht beziffern.

Wutöschingen: Gartenlaube brennt komplett ab

Eine brennende Gartenlaube wurde der Polizei am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr in Wutöschingen gemeldet.

Trotz des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Wutöschingen mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften war die Gartenlaube nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen.