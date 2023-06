Weil am Rhein: Betrunkene baut Unfall auf der A5

Mit über drei Promille intus hat eine Frau (64) mit ihrem Auto und Wohnwagen am Mittwoch, 31. Mai, gegen 22.30 Uhr, auf der A5 bei Weil am Rhein einen Unfall gebaut. Die Polizei vermutet, dass der massive Alkoholeinfluss ursächlich dafür war, dass sie nach rechts abdriftete und mit ihrem Gespann in einen Lastwagen krachte, der auf der rechten Spur stand.

Laut Mitteilung der Polizei passierte der Unfall zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und Anschlussstelle Weil am Rhein. Die Frau war auf der mittleren Spur unterwegs.

Die Frau musste pusten und zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Polizei kassierte den Führerschein der 64-Jährigen.

Auto und Wohnwagen mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei waren Feuerwehr und Autobahnmeisterei im Einsatz.

Stühlingen: Lastwagenfahrer übersieht zwei Biker

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer hat zwei Motorradfahrer übersehen, als er vom Hof einer Tankstelle in Stühlingen auf die B314 bog. Laut Polizeimitteilung drückte der eine Biker (59) voll auf die Bremse, der andere, ein 57-Jähriger, reagierte zu spät und krachte in die Maschine vor ihm.

Die beiden Biker, die aus Richtung Grimmelshofen kamen, hatten mächtig Glück. Sie kamen mit ein paar Schrammen davon. Vorsorglich waren Rettungsdienst und Rettungshubschrauber verständigt worden. Auch die Motorräder blieben nahezu unbeschädigt.

Waldshut-Tiengen: Gefährliches Überholmanöver auf der B500

Ein Fahrer eines dunklen Ford Focus mit WT-Kennzeichen hat am Mittwoch, 31. Mai, auf der B500 bei Eschbach fast einen schweren Unfall provoziert. Wie die Polizei mitteilt, rief eine 24-Jährige beim Revier an und zeigte den Verkehrsraudi an. Die Polizei sucht den Mann.

Zwischen 20 und 21 Uhr soll der Mann die Frau überholt haben. Beim Einscheren habe er den Wagen der 24-Jährigen abgedrängt. Sie wich auf das Kiesbett der Notfallspur für Lastwagen aus, damit verhinderte sie einen Unfall. Aber der Abschleppdienst musste kommen, um das Fahrzeug der Frau aus dem Kies zu ziehen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Revier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) zu melden.

Lauchringen: Verkehrsraudi auf der A98

Mit einem äußerst riskanten Überholmanöver auf der A98 bei Lauchringen hat am Dienstag, 30. Mai, gegen 17.30 Uhr, der Fahrer eines silbernen Volvos sich und andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet. Dank der schnellen Reaktion des Fahrers eines entgegenkommenden Autos wurde laut Polizeimitteilung Schlimmeres verhindert.

Der Verkehrsraudi war wohl Richtung Wutöschingen-Horheim auf dem zweispurigen Abschnitt unterwegs. Er soll auf der Gegenfahrbahn – quasi auf der dritten Spur – mehrere Fahrzeuge überholt haben, wie es ein Zeuge der Polizei schilderte.

Die Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum Fahrer und dessen Volvo liefern können, oder gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) zu melden.

Waldshut-Tiengen: Fahrerflucht mit erheblichem Sachschaden

Ein auf dem Parkplatz der Minigolfanlage in Waldshut abgestellter Mercedes ist am Dienstag, 30. Mai, gegen 16.45 Uhr, von einem größeren, schwarzen Fahrzeug angefahren und beschädigt, schreibt die Polizei. Sie sucht nach dem Fahrer.

Laut Angaben wurde der Unfallverursacher dabei beobachtet, wie er Teile seines Fahrzeugs einsammelte und dann davon fuhr.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Dettighofen: Motorrad streift ein Pferd

Ein Pferd ist in Dettighofen, zwischen Eichberg und Hinter dem Eichberg, am Pfingstsonntag, 28. Mai, zwischen 14 und 15 Uhr, von einem Motorrad angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel die Reiterin (68) vom Pferd, das Tier erlitt Schürfungen. Noch ist nicht klar, ob der Motorradfahrer das Pferd absichtlich angefahren hat.

Das Motorrad kam der Reiterin laut deren Schilderungen auf der schmalen Verbindungsstraße entgegen. Der Biker soll kurz vor ihr beschleunigt und das Tier beim Vorbeifahren gestreift haben.

Das Motorrad ähnelt der Polizei zufolge einer Harley Davidson. Der Fahrer trug wohl keinen Helm.

Hinweise nimmt die Verkehrsdienst-Außenstelle Waldshut-Tiengen (07751 8963-0) entgegen.