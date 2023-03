Wehr: Die alkoholisierte Frau hat keinen Führerschein bei sich

Deutlich alkoholisiert ist eine Frau (37) mit ihrem Auto in der Nacht auf Dienstag, 21. März, unterwegs gewesen. Zumindest hatten die Polizisten diesen Eindruck, als sie die Frau gegen 3 Uhr in Wehr stoppten und kontrollieren wollten.

Die Betonung liegt auf „wollten“. Denn die 37-Jährige wehrte sich laut Polizeibericht buchstäblich mit Händen und Füßen. Sie weigerte sich, zu pusten. Und als die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus mitnehmen wollten, schlug sie nach einem der Polizisten. Er wich aus. Die Beamten überwältigten die Frau, sie mussten die Frau regelrecht zur Blutentnahme zerren.

Damit nicht genug: Auf dem Weg ins Spital soll die 37-Jährige die Polizisten fortwährend beleidigt haben. Einen Führerschein hatte sie offensichtlich nicht dabei. Die Polizei ermittelt.

Wehr: Zwei Verletzte bei einem Auffahrunfall

Eine Frau (28) und ein Mann (35) sind bei einem Auffahrunfall in Wehr, am Montagabend, 20. März, 18 Uhr, verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, krachte die 28-Jährige mit ihrem Auto in den vor ihr fahrenden Wagen, der laut Polizeimitteilung abbiegen wollte. Im Auto der Frau lösten die Airbags aus. Die Polizei gibt den Schaden mit insgesamt 11.000 Euro an.

Wehr: Drei kaputte Autos und eine verletzte Fahrerin

Bei einem Unfall in der Hauptstraße in Wehr am Montag, 20. März, gegen 16.30 Uhr, ist eine 46-Jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie mit ihrem Honda von einem Parkplatz in die Hauptstraße. Ihr Wagen krachte in einen von einem 72-Jährigen gesteuerten VW. Ihr Honda prallte ab und krachte noch in einen geparkten Kia. Der Honda und der VW mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 20.000 Euro.

Hochrhein/Südschwarzwald Blaulichtreport: Auto wird bei Unfall auf der A1 hinter die Leitplanke geschleudert Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut-Tiengen: Zwei Fahrradfahrer streifen sich und stürzen

Zwei Fahrradfahrer haben sich am Montagmorgen, 20. März, in der Unterführung der B34 am Viehmarktplatz in Waldshut gestreift und sind gestürzt. Die 56-Jährige und der 65-Jährige kamen sich auf dem abschüssigen Weg zur Unterführung entgegen, wie die Polizei berichtet. Die beiden hatten Glück, sie wurden leicht verletzt und an der Unfallstelle versorgt.

Rheinfelden: Einbrecher durchwühlen Spinde in einer Sporthalle

Unbekannte sind am Wochenende, zwischen Freitag und Montag, 17. und 20. März, in eine Sporthalle in der Maurice-Sadorge-Straße in Rheinfelden eingedrungen. Sie versuchten der Polizei zufolge zunächst, die Tür zum Lehrerzimmer aufzuhebeln, schließlich zertrümmerten sie eine Glasscheibe, um hinein zu gelangen. Sie brachen zudem in den Erste-Hilfe-Raum ein und durchwühlten Spinde. Ob sie etwas geklaut haben, ist bisher noch unklar.

Die Polizei vermutet, dass die Täter sich während des Sportbetriebs in die Halle schlichen und sich dort versteckten. (sk)