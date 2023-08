Albbruck: Mann (22) überholt trotz Gegenverkehr

Das hätte furchtbar enden können: Ein 22-Jähriger hätte auf der Kreisstraße zwischen Albbruck und Schachen am Dienstag, 1. August, 9.35 Uhr, fast einen Frontalzusammenstoß verursacht. Er überholte laut Polizeimeldung in einer Rechtskurve einen Linienbus. Ein 74-Jähriger kam ihm mit seinem Wagen entgegen. Beide versuchten, auszuweichen, die Autos streiften sich.

Das Auto des 74-Jährigen wurde in den Grünstreifen katapultiert, der Wagen des 22-Jährigen geriet ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen – mit der Hinterachse auf dem Grünstreifen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Wutöschingen: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Beim Abbiegen ist eine 40-Jährige mit ihrem Fahrzeug am Montag, 31. Juli, 15.35 Uhr, auf der B314 bei Wutöschingen in den Gegenverkehr gekracht. Sie übersah das von einem 43-Jährigen gesteuerte, entgegen kommende Auto, wie die Polizei schreibt. Die drei Insassen in den beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 22.000 Euro.

Die Frau wollte bei Ofteringen nach links auf die Straße nach Degernau abbiegen. Der Zusammenstoß war wohl nicht zu vermeiden.

Die drei Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rheinfelden: Einbrecher nehmen Grillwürste mit

Unbekannte sind in der Großfeldstraße in Rheinfelden, bei einem Möbelhaus, in einen Imbisswagen eingebrochen. Die Polizei gibt den Tatzeitraum von Samstag bis Dienstag, 29. Juli bis 1. August, an. Laut Angaben hebelten der oder die Täter die Tür und die Schublade, in der die Kasse lag, auf.

Die Kasse war leer. Die Unbekannten nahmen dafür mehrere Packungen Grillwürste mit.

Grenzach-Wyhlen: Autos streifen sich

Zwei Autos, ein Ford Transit mit Ladefläche und ein Opel Vivaro Kleintransporter, haben sich am Dienstag, 1. August, gegen 8.15 Uhr, an einer engen Stelle in der Klosterstraße in Grenzach-Wyhlen gestreift. Die Außenspiegel sind futsch, wie die Polizei mitteilt.

Der Ford-Fahrer fuhr weiter. Den 56-jährigen Opel-Fahrer konnte die Polizei ermitteln. Sie sucht Zeugen zum Unfall und bittet diejenigen, die den Vorfall beobachtet haben, sich auf dem Posten in Grenzach-Wyhlen (07624 98900) zu melden.

Schopfheim: Mit über zwei Promille auf dem E-Scooter

Mit über zwei Promille intus ist am Dienstag, 1. August, gegen 14.30 Uhr, ein Mann (64) in der Blasistraße in Schopfheim mit seinem E-Scooter gestürzt. Er wollte sich vom Rettungsdienst nicht behandeln lassen. Die Sanitäter informierten die Polizei. Gemeinsam schafften es die Einsatzkräfte, den offensichtlich sturzbetrunkenen Mann in den Krankenwagen zu bringen.

In der Klinik musste der 64-Jährige pusten. Das Ergebnis war eindeutig. Nachdem ihn die Ärzte untersucht hatten, nahmen sie ihm Blut ab.

Die Polizisten nahmen dem Mann den Führerschein ab. Während der ganzen Prozedur soll der 64-Jährige die beiden Beamten mehrfach beleidigt und bedroht haben.

Weil am Rhein: Auto kracht in Betonmauer

Ein Mann (86) ist mit seinem Auto am Dienstag, 1. August, 11.05 Uhr, in der Stettiner Straße in Weil am Rhein rückwärts in eine Betonmauer gekracht. Nur, weil er laut Polizeiangaben versuchte, auf der Beifahrerseite einzusteigen und versehentlich aufs Gaspedal drückte. Offensichtlich war sein Wagen zugeparkt, über die Fahrerseite kam der Mann nicht in seinen Wagen.

Der Mann wurde laut Angaben leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto ist Schrott. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an.