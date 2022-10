Rickenbach: Alkoholisierter Autofahrerin fährt Pfosten um und fährt gegen eine Stützmauer

Mit mutmaßlich rund 2,5 Promille intus ist eine Autofahrerin am Sonntagmittag, 9. Oktober, in Rickenbach von der Straße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war die 50-Jährige kurz nach 16.30 Uhr auf der L 155/Hennematt zunächst nach rechts geraten.

Nachdem sie mit ihrem Auto zwei Absperrpfosten und einen Leitpfosten umgefahren hatte, kollidierte sie mit einer Stützmauer in einer Hauseinfahrt. Das Auto blieb schwer beschädigt auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegen.

Ersthelfer und später der Rettungsdienst kümmerten sich um die verletzte Fahrerin. Sie kam in ein Krankenhaus. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Görwihl: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem 125er Motorrad und einem Auto in Görwihl ist der jugendliche Motorradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war es am Samstagabend, 8. Oktober, gegen 19.50 Uhr auf der L 155 am Ortsausgang in Richtung Rüßwihl zu dem Verkehrsunfall gekommen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand prallte das kleine Motorrad in das Heck eines abbiegenden Autos. Der 17-jährige Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Das Auto blieb fahrbereit. Den Gesamtsachschaden gibt die Polizei mit rund 4500 Euro an.

Wehr-Öflingen: Unbekannte demolieren Auto – Polizei bittet um Hinweise

Ein in der Wehratalstraße in Wehr-Öflingen geparktes Auto wurde laut Polizei zwischen Freitag, 7. Oktober, 21 Uhr und Samstag, 8. Oktober, 17 Uhr, mutwillig demoliert.

Am unverschlossenen Mitsubishi wurden mehrere Scheiben beschädigt, außerdem das Handschuhfach herausgerissen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/93 40.

Dogern: Zeugensuche nach Einbruch in Büroräume im Gewerbegebiet

Unbekannte sind vermutlich am Samstagabend, 8. Oktober, in das Büro eines Geschäftes in der Gewerbestraße in Dogern eingebrochen. Der oder die Einbrecher zerstörten eine Scheibe und drangen so in die Büroräumlichkeiten ein, die in einer großen Lagerhalle untergebracht sind. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Nach den ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen 22 und 23 Uhr gelegen sein. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60.

Hohentengen: Nicht abgenommener Schwedenofen sorgt für Rauchentwicklung in Wohnhaus

Zu einer starken Rauchentwicklung ist es am Sonntagabend, 9. Oktober, in einem Wohnhaus in Hohentengen-Günzgen gekommen. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden.

Kurz nach 20 Uhr wurden in dem Haus ein Kaminbrand gemeldet. Die Feuerwehr stellte kein offenes Feuer fest, im Haus hatte sich aber starker Rauch ausgebreitet. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, war ein nicht fachgerecht eingerichteter und nicht vom Schornsteinfeger abgenommener Schwedenofen dafür verantwortlich.

Die weitere Inbetriebnahme des Ofens wurde untersagt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und etwa 25 Kameraden im Einsatz.

Bernau: Motorradfahrer kommt schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein Motorradfahrer musste nach einem Unfall am Sonntag, 9. Oktober, schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben hat der 57-Jährige auf der L 149 zwischen St. Blasien und Bernau kurz vor 13.30 Uhr zum Überholen drei vorausfahrender Autos angesetzt.

Das vorderste Auto bog nach links in einen Parkplatz ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem überholenden Motorrad. Das Motorrad wurde noch gegen eine Leiplanke geschleudert. Der Motorradfahrer zog sich laut Polizei schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Der Fahrer und die weiteren Personen im Auto blieben unverletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro an. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, eine Fachfirma musste die Fahrbahn reinigen.

Ibach: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag, 9. Oktober, gegen 16 Uhr, auf der L 150 bei Ibach-Mutterslehen gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 52-jährige kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Mann war laut Polizei vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er kam zu Fall und rutschte noch einige Meter über eine Wiese. Am Motorrad entstand laut Schätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Höchenschwand: Zwei Motorradfahrer streifen und verletzen sich

Zwei entgegenkommende Motorradfahrer haben sich am Freitagmittag, 7. Oktober, auf der K 6555 zwischen Strittberg und Attlisberg Motorradfahrer gestreift und sich dabei verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei soll ein 16-Jähriger mit seiner 125er Maschine gegen 15.45 Uhr zu weit links gewesen sein.

Dabei streifte er einen entgegenfahrenden 68-jährigen Motorradfahrer. Während der Jugendliche von der Straße abkam, fuhr der Ältere noch ein Stück weiter, bevor er anhielt. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß eine schwere Beinverletzung, wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Jugendliche wurde von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Maschinen wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. (sk)