Waldshut-Tiengen: Auch die Mitfahrer mischen sich ein

In der Siemensstraße in Waldshut hat sich am Samstag, 2. September, gegen 15 Uhr, ein Streit ums Vorfahrtsrecht zu einer Schlägerei entwickelt, wie die Polizei berichtet. Beobachter brachten die Streithähne laut Angaben auseinander.

Ein 39-Jähriger fuhr durch die Siemensstraße. Ein bisher Unbekannter mit Mitfahrern kam ihm mit seinem Wagen entgegen. Weil dort ein Auto parkte, hätte der Unbekannte eigentlich warten müssen, bis der 39-Jährige vorbeigefahren ist.

Dies tat er offensichtlich nicht. Beide Autos standen sich Stoßstange an Stoßstange gegenüber.

Alles begann mit einem Wortgefecht. Die beiden Fahrer stiegen aus und schubsten sich gegenseitig. Nun mischten sich auch die Mitfahrer ein. Die Beteiligten prügelten auf sich ein, bevor ein Zeuge schlichtete.

Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) ermittelt. Sie bittet besonders die Person, die den Streit beendet hat, sich zu melden. Der Aufruf richtet sich an Weitere, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Waldshut-Tiengen: Berauschter flüchtet über die Grenze

Betrunken und unter Drogeneinfluss ist in Waldshut am Sonntag, 3. September, gegen 7.30 Uhr, vor der Polizei über die Grenze in die Schweiz geflüchtet, wo er gestellt werden konnte. Dank der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizei.

Laut deren Pressemitteilung erhielt die Polizei in Waldshut-Tiengen einen Hinweis: Ein Auto bewegt sich in Schlangenlinien von Lauchringen Richtung Waldshut. Eine Streife entdeckte das Fahrzeug und verfolgte es.

Die Stoppsignale ignorierte der 26-Jährige und fuhr über die Grenze. Die Waldshuter Polizisten folgten. Wenige hundert Meter nach dem Grenzübergang Waldshut-Koblenz gelang es den zwischenzeitlich informierten Schweizer Kollegen, das Fahrzeug aufzuhalten.

Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand und alkoholisiert war. Und er hatte Drogen dabei. Wie die Polizei schreibt, muss noch geklärt werden, ob der Mann überhaupt einen gültigen Führerschein hat.

Weiter heißt es: „Die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den schweizerischen Polizisten verlief gewohnt gut und reibungslos. Sie beweist ein weiteres Mal das gute Verhältnis beiderseits des Rheins.“

Häusern: Polizei sucht die Diebe einer Marienstatue

Unbekannte haben am Mittwoch, 30. August, an der B500, kurz vor dem Ortseingang Häusern eine Marienstatue geklaut. In der aktuellen Pressemitteilung bittet die Polizei um Mithilfe.

Die etwa 60 Zentimeter hohe Statue aus Bronze war auf einer Steinsäule verschraubt. Die Polizei vermutet, dass mehrere Täter beteiligt waren, weil die Madonna sehr schwer ist.

Es soll sich um ein Kunstwerk, nicht nur um eine hochwertige Legierung handeln. Deshalb sei der Schaden bisher nicht zu beziffern.

Die Polizei St. Blasien (07672 92228-0) hofft auf Hinweise.

Lottstetten: Dieb stiehlt Paket von Türschwelle

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 30. August, zwischen 18 und 20 Uhr, in der Balmer Straße in Lottstetten ein Paket von einer Türschwelle gestohlen. Wie die Polizei aktuell mitteilt, hatte der Geschädigte die Retoure für den Zusteller vor die Tür gelegt. Am Abend stellte er fest, dass das Paket weg war und offensichtlich geklaut wurde.

Die Polizei Jestetten (07745 7234) sucht Zeugen.

Blasien: Unbekannter bringt Öl auf Parkplatz aus

Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der L146 zwischen Äule und Menzenschwand Öl verteilt. So wurde es der Polizei am Sonntag, 3. September, 13.45 Uhr, mitgeteilt.

Anhand des Geruchs vermutet die Polizei, dass es Frittierfett war. Eine Fachfirma musste den Parkplatz reinigen.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt und sucht Zeugen.

Bad Säckingen: Unfallverursacher flüchtet nach Kollision

In der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen sind am Samstag, 2. September, gegen 10.30 Uhr, zwei Autos zusammengekracht. Der Unfallverursacher fuhr davon, wie die Polizei berichtet. Sie sucht ihn.

Der Unbekannte wollte über die Bahnlinie in die Waldshuter Straße biegen. Er ordnete sich vorschriftsmäßig ein. Aber die Schranke schloss sich. Deshalb entschied er sich wohl, weiterzufahren. Von rechts kam eine 44-Jährige mit ihrem Wagen. Es krachte. Der Unbekannte fuhr weiter. Der Schaden soll bei rund 5000 Euro liegen.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt und sucht Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Unfallflucht nach Fehler beim Parken

Auf dem großen Parkplatz an der Ecke Sulzerring/Heckerstraße ist am Donnerstag, 31. August, zwischen 17.15 und 18 Uhr, ein Skoda Fabia einer 26-Jährigen angefahren worden – vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unfallverursacher davon.

Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.