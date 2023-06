Wehr: Autofahrer provoziert die drei Biker

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, 29. Juni, gegen 20.30 Uhr, drei hinter ihm fahrende Biker provoziert. Dabei kam es laut Polizeimitteilung auch zum Zusammenstoß seines Wagens mit einem der Motorräder, das von einem 19-Jährigen gelenkt wurde.

Der Autofahrer setzte den linken Blinker. Damit zeigte er unmissverständlich an, dass er in die Öflinger Straße biegen wollte. Hinter ihm waren die drei Motorräder. Auf Höhe der Verkehrsinsel soll der Autofahrer seinen Wagen gestoppt haben – warum, weiß bisher keiner. Er soll die drei Biker beleidigt und angeschrien haben.

Die drei fuhren vorbei. Als der letzte am Auto vorbei fuhr, gab der Autofahrer laut Angaben Gas. Er stieß mit dem Motorrad des 19-Jährigen zusammen, der dabei leicht verletzt wurde.

Die vier Männer verstrickten sich in eine Rangelei, der Autofahrer machte sich aus dem Staub.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) bittet Zeugen, die Angaben zum Autofahrer machen können, sich zu melden.

Wehr: Joggerin von Hund angegriffen

Eine Joggerin (52) ist am Donnerstagmorgen, 29. Juni, 7.50 Uhr, an der Wehra von einem Hund gebissen worden. Die Polizei sucht nun nach der Hundehalterin und ihrem Mischling.

Die 52-Jährige joggte mit einer Bekannten. Auf Höhe des Storchenstegs kam ihnen eine Frau mit einem angeleinten Hund entgegen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Joggerin hielt an, sie kannte den Hund wohl.

Die Hundehalterin nahm den Hund in den Arm, die beiden Frauen joggten weiter. Der Hund befreite sich aus dem Arm seiner Besitzerin und griff die 52-Jährige an. Er biss und kratzte die Läuferin, sie wurde leicht am Bein verletzt.

Die Hundehalterin habe nichts dagegen unternommen, sie sei mit ihrem Hund wortlos weitergegangen.

Die Frau soll maximal 20-jährig sein, mit heller Haut, roten Haaren und Brille. Beim Hund soll es sich um einen mittelgroßen Mischling handeln – oben heller, unten dunkel meliert.

Der Polizeiposten Wehr (07762 80780) hofft auf Hinweise zur Hundehalterin.

Herrischried: Hund beißt vor Einkaufsmarkt zu

Ein 78-Jähriger ist am Donnerstag, 29. Juni, gegen 10 Uhr, von einem Hund gebissen worden, der an einem Geländer vor einem Einkaufsmarkt in der Schachenbühlstraße in Herrischried angeleint war, schreibt die Polizei.

Die Hundebesitzerin habe nicht reagiert und sei im Laden verschwunden. Der Rettungsdienst behandelte die Bisswunde ambulant. Frau und Hund verließen das Gelände wenig später, ohne Anstalten.

Waldshut-Tiengen: Auto beim Sulzerring angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, 29. Juni, auf dem Schotterparkplatz neben dem Sulzerring in Tiengen ein Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt.

Ein 27-Jähriger stellte seinen Honda Civic gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz ab. Er kam eine Stunde später zurück und sah den Schaden auf der Beifahrerseite.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) sucht mögliche Zeugen, die etwas zum Unfallverursacher sagen können.

Bad Säckingen: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

Bei der Gartenanlage Hauenstein-/Fricktalstraße in Bad Säckingen sind zwei Autos zerkratzt worden. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Dienstag, 27. Juni, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 29. Juni, 11.30 Uhr, an.

Mit einem spitzem Gegenstand soll(en) der oder die Täter beide Autos vom linken Kotflügel bis zur hinteren Tür beschädigt haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) hofft auf Hinweise.

Häusern: Unbekannte brechen in Hotel ein

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29. auf 30. Juni, in ein Hotel in der St. Blasier Straße in Häusern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, rissen der oder die Täter einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit.

Laut Angaben brachen die Unbekannten die Tür zu den Büroräumen auf, wo sie den Wandtresor entdeckten. Die Polizei gibt den Diebstahlschaden mit mehreren hundert Euro, den Sachschaden mit rund 1500 Euro an.

Der Polizeiposten St. Blasien (07672 922280) bittet diejenigen, die in besagter Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Waldshut-Tiengen: Verbranntes Essen auf dem Herd

Verbranntes Essen in einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße in Tiengen hat am Freitag, 30. Juni, 0.40 Uhr, einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, vergaß der Bewohner das Essen auf dem Herd und schlief ein.

Rauch waberte aus dem zweiten Obergeschoss, als Polizei und Feuerwehr ankamen. Die Einsatzkräfte klingelten und klopften – keine Reaktion. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. In der Küche stand ein Topf, der Herd war eingeschaltet. Der Bewohner schlief in einem Nebenraum. Ihm ging‘s gut.

Die Wehrmänner lüfteten die Wohnung. Es gab keinen Schaden.

Die Feuerwehr Tiengen war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften ausgerückt.

Rheinfelden: Nach Unfall wird Schwindel aufgedeckt

Die Polizei hat am Donnerstag, 29. Juni, gegen 21.30 Uhr, nach einem Unfall in der Elsa-Brändström-Straße in Rheinfelden einen Schwindel aufgedeckt. Offensichtlich hat sich nach dem Zusammenstoß beim seitlichen Einparken der Beifahrer (55) und Fahrzeughalter als Fahrer ausgegeben. Aber am Steuer saß eine 55-Jährige, die keinen Führerschein hat.

Die Frau wollte seitlich einparken. Sie übersah ein Auto mit dem 45-jährigen Fahrer hinter ihr. Es krachte. Der Schaden: etwa 8500 Euro.

Der 55-Jährige gab sich gegenüber der Polizei als Fahrer aus. Von Zeugen und aufgrund von Hinweisen wurde der Schwindel aufgedeckt.

Gegen den 55-Jährigen wird nun ermittelt. Weil er die 55-Jährige hinters Steuer sitzen ließ, obwohl die keine Fahrerlaubnis hat.