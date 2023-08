Albbruck: Jugendliche verunglücken

Am Donnerstagabend, 17. August, gegen 23.15 Uhr, war es am Ortseingang von Albbruck auf der L 154 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleinkrafträdern gekommen. Ein 17-jähriger Jugendlicher war laut Polizei einem vorausfahrenden 15-Jährigen aufgefahren. Dadurch stürzte der Ältere auf die Straße.

Er und ein 15-jähriger Sozius verletzten sich hierbei leicht und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Bad Säckingen: Verletzte bei Unfall auf B34

Schwörstadt: Auto gerät ins Schleudern – hoher Schaden

Zu einem Autounfall kam es in der Nacht zum Freitag, 18. August, gegen 4.10 Uhr, auf der K 6353 von Schopfheim in Richtung Schwörstadt. Kurz nach dem Ortseingang Niederdossenbach kam der 26-Jährige aus unbekannten Gründen ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er an einen Leitpfosten und zwei Verkehrsschilder.

Der Opel-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Schaden von rund 10.000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit vor Ort.

Jestetten: Hecke brennt

Im Zuge von Straßenarbeiten ist am Donnerstagmorgen, 17. August, gegen 9.45 Uhr, in Jestetten eine Hecke in Brand geraten. In der Frankenstraße wurden laut Polizei Markierungsarbeiten vorgenommen. Dabei kam auch ein Gasbrenner zum Einsatz. Hierbei wurde eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Jestetten wurde alarmiert. Mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften war sie vor Ort und löschte das Feuer.

Rheinfelden: Stahlcontainer brennt auf Firmengelände

Ein brennender Stahlcontainer wurde der Polizei am Donnerstag, 17. August, gegen 16.10 Uhr, auf einem Firmengelände in der Gewerbestraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an.

Vor Ort brannte ein Stahlcontainer, gefüllt mit Müll. Weiter konnten mehrere Brandnester in der Nähe des Containers an einem Schuttberg festgestellt werden. Durch 19 Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Es wird vermutet, dass der Brand von Unbekannten vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Personen wurden keine verletzt.

Lörrach: Alkoholisierter Autofahrer beleidigt nach Auffahrunfall Einsatzkräfte

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag, 17. August, gegen 20 Uhr, auf der B317 an der Kreuzung Wiesentalstraße/Grüttweg. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro an den beiden beteiligten Autos.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 30-jährigen Beteiligten, der aufgefahren war, Alkoholbeeinflussung erkannt. Ein Alcomatentest ergab rund 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dagegen setzte sich der Autofahrer zur Wehr, so dass die Maßnahme unter Zwang durchgesetzt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte. Da der Autofahrer sich nicht beruhigte und auch eine Angehörige die Aufnahme verweigerte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Lörrach: Einbrecher werden auf frischer Tat ertappt

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Dienstagabend, 15. August, gegen 22.45 Uhr, in Lörrach auf frischer Tat überrascht worden. Die Polizei war von Nachbarn über verdächtige Geräusche informiert worden.

Anrückende Einsatzkräfte ertappten zwei Männer auf der Terrasse eines Wohnhauses. Sofort flüchteten die Zwei. Einer konnte unmittelbar, der zweite in der Nähe, versteckt unter einem Anhänger, ergriffen und festgenommen werden. Bei einem Tatverdächtigen konnten ein hoher Bargeldbetrag sowie Einbruchsutensilien aufgefunden werden.

Die Überprüfung des Wohnhauses ergab, dass dort eingebrochen worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Sie kamen in verschiedene Justizvollzuganstalten.

Grenzach-Wyhlen: Mann zündet Wespennest vor Mehrfamilienhaus an – Zeugensuche

Ein unbekannter Mann zündete in der Nacht auf Freitag, 18. August, gegen 2.20 Uhr, einen kleinen Blumentopf mit einem Wespennest auf der südlichen Wiese vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Hörnle“ an. Dabei wurden viele Wespen getötet.

Eine konkrete Gefahr für das Mehrfamilienhaus bestand nicht. Laut Zeugen soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Dieser hatte, vermutlich zum Schutz vor den Wespen, eine Tüte über dem Kopf. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.