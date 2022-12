Waldshut-Tiengen: Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen eine Treppe

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag gegen 2 Uhr gegen die Treppe eines Hauses in Tiengen gefahren. Wie die Polizei informiert, war der 26-Jährige von der Breitenfelder Straße abgekommen und gegen die Garteneinfassung und die Treppe eines Hauses gefahren.

Sein Auto blieb schwer beschädigt liegen, es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde Alkoholbeeinflussung erkannt. Ein Alcomatetst ergab rund zwei Promille. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von knapp 3000 Euro.

Grafenhausen: Auto stößt mit Bus zusammen

Ein Autofahrer ist am Samstag, 10. Dezember, gegen 12.45 Uhr auf der L 170 bei Grafenhausen-Rothaus mit einem Bus kollidiert. Der 18-jährige Autofahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, im Bus wurde niemand verletzt.

Der Autofahrer hatte laut Angaben der Polizei in einer Kurve bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle verloren und war mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. Der 58-jährige Busfahrer wich noch aus und überfuhr dabei ein Verkehrsschild.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit knapp 20.000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Unbekannte stehlen Kupfermaterial von Betriebsgelände – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 11. Dezember, Kupfermaterial vom Gelände eines Kraftwerks in Waldshut gestohlen. Um welche Menge es sich handelt, ist noch unklar. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen 1.45 und 3 Uhr an.

Bereits eine Woche zuvor hatten Unbekannte von einem Gebäude auf dem selben Betriebsgelände eine Dachrinne und etwa 50 Quadratmeter Kupferdachmatten entwendet.

Wer verdächtige Fahrzeuge beobachtet und andere verdächtige Feststellungen rund um das Kraftwerksgelände gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/831 60) zu melden.

Bernau: Kleiner Unfall führt zu Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Ein kleiner Unfall am Freitag in Bernau hat laut Angaben der Polizei für einen der Beteiligten weitreichende Folgen. Wie die Polizei schreibt, soll ein 48-Jähriger kurz vor 21 Uhr beim Überholvorgang auf der L 149 den Außenspiegel des überholten Autos touchiert haben. Dabei sei je ein Spiegel pro Auto zu Bruch gegangen, der Sachschaden soll sich auf rund 300 Euro belaufen.

Da der Autofahrer bei der Unfallaufnahme alkoholisiert schien, musste er einen Alcomatentest machen. Dieser ergab rund 0,8 Promille. Der Mann musste deshalb zur Blutprobe und sein Führerschein wurde einbehalten. Wie die Polizei schreibt, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bonndorf: Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Samstag, 10. Dezember, sind in Bonndorf zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 28-jähriger BMW-Fahrer gegen 16.15 Uhr auf der B 315/Schaffhauser Straße bei winterlichen Straßenverhältnissen in den Gegenverkehr gerutscht.

Er stieß mit einem entgegenkommenden 57 Jahre alten Audi-Fahrer zusammen. Die leicht verletzten Fahrer kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.500 Euro. (sk)