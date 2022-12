Stühlingen: Autofahrer baut gleich zwei Unfälle

Gleich zwei Verkehrsunfälle soll ein 62-jähriger Autofahrer am Montagabend, 12. Dezember, in Stühlingen verursacht haben. Zunächst soll er kurz nach 21 Uhr mit vereisten Scheiben gegen das haltende Auto einer 30 Jahre alten Frau im Stadtweg gestoßen und weitergefahren sein.

Immer noch mit nicht freien Scheiben unterwegs, geriet er laut Polizei am Ortsausgang in der Hauptstraße nach links und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Das schwer beschädigte Auto blieb dort liegen und ließ sich nicht mehr starten. Eine Ersthelferin nahm den Zündschlüssel an sich und kümmerte sich um den Fahrer, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Mann kam schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Da bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ein Wert von gut 0,8 Promille festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Mannes einbehalten. Laut Schätzungen der Polizei soll ein Sachschaden von mindestens 8000 Euro entstanden sein.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr und eine Fachfirma zur Straßenreinigung im Einsatz. Es musste eine längere Ölspur beseitigt werden.

Wutöschingen: Defekte Heizdecke sorgt für Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

Eine mutmaßlich defekte Heizdecke hat am Montagabend, 12. Dezember, in einem Wohnhaus in Degernau zu einer Rauchentwicklung geführt. Gegen 22 Uhr war deshalb die Feuerwehr alarmiert worden. Die Feuerwehr entfernte aus dem Haus eine schmorende Heizdecke und eine glimmende Matratze. Diese begann im Freien zu brennen und musste gelöscht werden.

Dadurch wurde die Hauswand leicht verschmutzt. Außer an der Heizdecke und an der Matratze ist laut Polizei kein weiterer Schaden entstanden. Die 78-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, war unverletzt und konnte in ihr Haus zurückkehren. Die Feuerwehr Wutöschingen war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, dazu der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei.

Ühlingen-Birkendorf: Spiegel zweier Autos streifen sich – ein Beteiligter flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Montag, 12. Dezember, in Ühlingen. Wie die Polizei berichtet, haben sich gegen 14.30 Uhr, auf der L 157 am Ortseingang die Außenspiegel zweier Autos gestreift.

Ein beteiligter schwarzer Kombi fuhr weiter. Am anderen involvierten Auto, dem Opel einer 36-jährigen Frau, ging der Spiegel zu Bruch. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren hundert Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60.