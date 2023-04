Waldshut-Tiengen: Der Betrunkene verursacht einen Schaden von 5000 Euro

Mit über drei Promille Alkohol intus hat ein Autofahrer (41) am Samstagnachmittag, 1. April, in Waldshut zwei Unfälle gebaut und drei Fahrzeuge beschädigt. Sachschaden: geschätzt 5000 Euro. Den Führerschein ist der Mann laut Polizeimitteilung los, er musste eine Blutprobe entnehmen lassen.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts streifte der Betrunkene gegen 15 Uhr das erste Auto. Er fuhr davon. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen. Eine Dreiviertelstunde später zwängte er sich mit seinem Wagen zwischen einem geparkten und einem entgegenkommenden Auto durch, streifte beide und fuhr weiter. Obwohl ihn einer der beiden Beteiligten zum Anhalten aufgefordert haben soll.

Eine Polizeistreife stellte den betrunkenen Autofahrer auf einem Parkplatz in der Nähe. Die Beamten fiel laut Angaben sofort auf, dass der Mann wohl einiges gebechert hatte. Das Ergebnis des Alcomaten bestätigte den Eindruck.

Bad Säckingen: Fahrer nickt ein – drei geparkte Autos stark beschädigt

Vermutlich weil er eingenickt ist, ist ein 30-jähriger Skoda-Fahrer am Samstag, 1. April, kurz nach 16 Uhr, in der Schulhausstraße in Bad Säckingen mit seinem Auto zu weit nach rechts geraten. Der Polizei zufolge krachte er in einen geparkten Toyota, der zwei weitere Autos, einen Fiat und VW, ineinander schob.

Die 27-jährige Beifahrerin im Auto des Verursachers wurde leicht verletzt, an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

Die Ermittlungen der Polizisten nährten den Verdacht, dass der Unfallverursacher kurz eingeschlafen sein muss. Deshalb behielten sie seinen Führerschein.

Den Schaden am Toyota gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. Der Schaden an den drei anderen Fahrzeugen soll bei etwa 18.000 Euro liegen. Ein fünftes Auto ist wohl noch leicht berührt worden und hat wahrscheinlich keine Schramme abbekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Waldshut-Tiengen: E-Scooter-Fahrerin stürzt – Zeugen gesucht

Eine 27-Jährige ist am Donnerstagmorgen, 30. März, 6.20 Uhr, in der Nähe des Bahnhofs in Waldshut mit ihrem E-Scooter gestürzt und hat sich eine Verletzung am Arm zugezogen, wie die Polizei in ihrer Meldung vom Montag, 3. April, mitteilt.

Offensichtlich wurde sie von einem Auto überholt, das zu nah an ihr vorbeifuhr. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte. Das Auto fuhr der Polizei zufolge weiter. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Zeugenhinweise.

Küssaberg: Wieder Einbruch ins Gemeindezentrum – E-Bike gestohlen

In der Nacht auf Sonntag, 2. April, ist laut Mitteilung der Polizei erneut in das Gemeindezentrum in Küssaberg-Rheinheim eingebrochen worden. Wie im ersten Fall wurde laut Angaben eine Scheibe zum Touristikbüro eingeschlagen. Der oder die Täter klauten ein E-Bike.

Beim Einbruch vor wenigen Wochen wurden zwei E-Bikes geklaut, eins wurde wenig später gefunden. Genau dieses Zweirad, ein weißes Moutainbike des Herstellers Ghost mit schwarzen Applikationen, Gepäckträger und Schutzblech, nahmen der oder die Täter diesmal wieder mit.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen (07741 8316-0) entgegen.

Rheinfelden: Mit zwei Promille auf Elektroroller unterwegs

Mit über zwei Promille Alkohol intius ist ein 48-Jähriger am Sonntag, 2. April, gegen 1 Uhr, auf seinem Elektroroller unterwegs gewesen. Die Polizei hielt ihn an und kontrollierte ihn, weil er durch seine Fahrweise aufgefallen war.

Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus, die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Kandern: Mit drei Promille von der Fahrbahn abgekommen

Noch ein stark Alkoholisierter Fahrer: Auf der Kreisstraße zwischen Kandern und Malsburg ist ein betrunkener Fahrer (44) mit seinem Auto am Samstag, 1. April, 20.10 Uhr, nach links von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizeimitteilung hatte der Mann drei Promille Alkohol intus.

Sein Auto rollte laut Angaben etwa 100 Meter über den Grünstreifen, touchierte mehrfach die Böschung und kam an einem Forstweg zum Stehen.

Die Polizei ließ den Fahrer pusten, ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein.

Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig, es musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.