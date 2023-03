Dettighofen: Auto überschlägt sich

Auf der Landstraße 163 überschlug sich am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 19-jährige Fahrer befuhr laut Polizei die Landstraße 163 von Baltersweil kommend in Richtung Wangental talwärts und kam vermutlich aufgrund von nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der abschüssigen Böschung überschlug sich das Auto.

Ein Abschleppdienst musste das Auto bergen. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro. Außer der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr vor Ort.

Waldshut: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Donnerstag, 23. März, im Zeitraum zwischen 16 und 17.30 Uhr, wurde der hintere Stoßfänger eines roten Peugeot von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der rote Peugeot stand laut Polizei auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelmarktes in der Brückenstraße.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Weil am Rhein: Einbruchsversuch in Friseurgeschäft

In der Nacht auf Donnerstag, 23. März, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Friseurgeschäftes in der Hauptstraße auf. Nach Sachlage wurde das Geschäft laut Polizei nicht betreten.

Vielleicht wurden die Unbekannten bei der Tatausführung gestört. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.