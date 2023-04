Rickenbach: Das Auto kommt in einer Kurve von der Straße ab

Ein Auto ist am Montagabend, 3. April, gegen 20.30 Uhr, zwischen Willaringen und Schweikhof von der Landesstraße abgekommen. Laut Polizeimitteilung demolierte es mehrere Leitpfosten und eine Leitplanke, kippte die Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Ob die Fahrerin (63) betrunken fuhr, kommt erst mit dem Ergebnis des Bluttests heraus. Der Alcomat brachte laut Angaben kein Resultat.

Die Polizisten hatten auf jeden Fall den Eindruck, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Weshalb sie pusten musste. Doch irgendwie klappte das auch mit mehreren Versuchen nicht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Der Polizei zufolge hatte die Frau Glück, sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei mit 5000 Euro angibt. Der Schaden an der Verkehrseinrichtungen soll bei etwa 2000 Euro liegen.

Rettungsdienst und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an.

Bonndorf: Autofahrer (61) stirbt nach Unfall auf der Kreisstraße

Ein 61-Jähriger ist mit seinem Auto am Montag, 3. April, zwischen Schluchsee und Bonndorf von der Straße abgekommen. Sein Wagen prallte gegen mehrere Bäume, der Mann wurde aus dem Auto geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Küssaberg: Betrunkener Fahrradfahrer beim Sturz leicht verletzt

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag, 3. April, gegen 17.15 Uhr, in Küssaberg-Kadelburg gestürzt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann 1,6 Promille Alkohol intus. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Der Radler war laut Angaben selbst schuld. Er zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Maulburg: Wohnwagen geklaut – Polizei bittet um Hinweise

In Maulburg ist am Wochenende von einem Firmengelände in der Alemannenstraße ein Wohnwagen der Marke Fendt geklaut worden. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum von Samstag, 1. April, 13.30 Uhr, bis Montag, 3. April, 7.30 Uhr, ein.

Der Polizeimeldung zufolge war der Wohnwagen mit einer Deichselsicherung abgeschlossen, die mit roher Gewalt geknackt wurde. Den Diebstahlschaden beziffert die Polizei mit rund 50.000 Euro.

Der Wohnwagen wird wie folgt beschrieben: Weiß, mit zwei Achsen, Modell Brillant.

Wer am Wochenende auf dem Firmengelände etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) zu melden.

Grenzach-Wyhlen: Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Eine 77-Jährige hat auf der B34 zwischen Wyhlen und Grenzach mit ihrem Auto Montagnacht, 3. April, 22.20 Uhr, eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen. Am Ende prallte ihr Auto gegen einen Baum. Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung von einer medizinischen Ursache.

Und das passierte: Die Frau überfuhr mit ihrem Wagen vor dem Kreisverkehr einen Fahrbahnteiler und ein Schild. Das Auto rollte über die Mittelinsel des Kreisels Richtung Markgrafenstraße, kam nach 50 Metern von der Fahrbahn ab, streifte eine Laterne und einen Baum. Nach weiteren 15 Metern krachte der Wagen gegen einen weiteren Baum.

Hinter ihr fuhr ein Mann (43) mit seinem Auto über das Verkehrsschild.

Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden: etwa 6000 Euro. Der Schaden am Auto des 43-Jährigen liegt bei rund 1500 Euro.

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Lörrach: Zwei Radfahrer krachen in der Fußgängerzone ineinander

In der Turmstraße in Lörrach sind am Montag, 3. April, 17.54 Uhr, ein 31- und neunjähriger Fahrradfahrer ineinander gekracht. Die beiden waren mit ihren Vehikeln verkehrswidrig in der Fußgängerzone unterwegs. Der 31-Jährige flüchtete, die Polizei leitete eine Fahndung ein, erwischte den Mann wenig später und nahm ihn fest.

Der 31-Jährige soll mit viel Tempo vom Hebelpark Richtung Teichstraße gerast sein. Der Junge kam ihm entgegen, und es krachte. Beide stürzten und wurden laut Angaben leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Neunjährigen in die Kinderklinik.

Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen, weil der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er musste ins Krankenhaus zur Blutentnahme.