Dettighofen: Überschlag auf der L163

Ein Frau (18) hat sich am Freitag, 4. August, gegen 1 Uhr, auf der L163 zwischen Jestetten und Dettighofen-Baltersweil mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie schwer, zwei Mitfahrer, 17-, 21-jährig leicht verletzt. Ein dritter Mitfahrer (19) blieb unverletzt.

Auf der Fahrt Richtung Baltersweil kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Polizei vermutet, dass sie viel zu schnell war. Das Auto überschlug sich.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Am Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei mit rund 10.000 Euro beziffert.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr im Einsatz.

Lörrach: Pkw überschlägt sich in Autobahnausfahrt

In der Ausfahrt von der A98, an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte, hat sich am Mittwoch, 2. August, 18.35 Uhr, ein 46-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug von der Straße ab und krachte in eine Schutzplanke.

Das Auto landete auf der Fahrbahn gegenüber. Die Autobahnausfahrt musste für eine Weile gesperrt werden.

Der Fahrer hatte Glück, er blieb unverletzt. Er wollte nicht untersucht werden, heißt es. Der Abschleppdienst musste seinen demolierten Wagen abholen. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 8000 Euro an.

Laufenburg: Geldwechseltrick klappt

Mit dem sogenannten Geldwechseltrick ist es einem Unbekannten am Donnerstag, 3. August, 11 Uhr, in der Waldshuter Straße, in der Unterführung beim Bahnhof in Laufenburg, gelungen, einem 62-Jährigen das Täschchen samt einem Haufen Bargeld zu klauen, teilt die Polizei mit.

Und so lief es der Polizei zufolge ab: Der Mann sprach den 62-jährigen Sehbehinderten an. Er bat darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der 62-Jährige stellte seine Tasche ab und holte seinen Geldbeutel aus der Jacke.

Er verstaute die Börse wieder in der Jackentasche. Dann bemerkte er, dass der Unbekannte samt der Handtasche verschwunden war.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 20- bis 30-jährig, etwa 1,80 Meter, schlank, mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet.

Der Polizeiposten Laufenburg (07763 9288-0) sucht mögliche Zeugen und hofft auf Hinweise zum Täter.

Rheinfelden: Sechs Gartenhäuschen aufgebrochen

In der Anlage am Linsenbach in Rheinfelden, zwischen der Cranachstraße und der L143, sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2. auf 3. August, in sechs Gartenhäuschen eingebrochen. Der Polizei zufolge wurde aus den Häuschen nichts geklaut.

Schopfheim: Bagger erwischt Gasleitung

Ein Bagger hat am Freitag, 4. August, gegen 12 Uhr, in Schopfheim eine Gasleitung zu einem Haus in der Emil-Faller-Straße aufgerissen. Gas strömte aus, berichtet die Polizei. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ließen einen benachbarten Kindergarten und Wohnhäuser in der Emil-Faller- sowie Hans-Vetter-Straße räumen.

Der Gasversorger teilte um 12.40 Uhr mit, dass das Leck geschlossen wurde. Die Straßensperrungen im betroffenen Gebiet konnten wieder aufgehoben werden, die Menschen durften wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde laut Angaben keiner.

Weil am Rhein: Unfall auf der Heldelinger Straße

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag, 3. August, 18.35 Uhr, einen Motorroller übersehen, als er mit seinem Auto die Heldelinger Straße überqueren wollte. Es krachte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der leicht verletzte Rollerfahrer (59) zwei Promille Alkohol intus.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er pusten musste, weil er stark nach Alkohol roch. Es folgte eine Blutentnahme. Zudem hatte der 59-Jährige keinen Führerschein. Schließlich bedrohte und beleidigte der Mann die Polizisten.

Den Unfallschaden gibt die Polizei mit 3500 Euro an.