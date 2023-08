Schwörstadt: Überholmanöver führt zu Unfall

Bei einem riskanten Überholmanöver auf der B34 bei Schwörstadt hat ein Mann mit seinem Auto am Freitag, 25. August, 7.30 Uhr, einen Unimog gerammt. Wie die Polizei mitteilt, gefährdete er auch noch die Menschen im Gegenverkehr.

Obwohl ihm Autos entgegen kamen, überholte der Mann den Unimog. Er scherte zu knapp ein und rasierte das Mähgerät am Unimog. Der entgegen kommende, dunkle Wagen soll ins Schlingern geraten sein. Dessen Fahrer bittet die Polizei in Rheinfelden (07623 74040), sich zu melden.

St. Blasien: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 61-Jähriger ist am Donnerstag, 24. August, 12.20 Uhr, auf der L149 bei St. Blasien mit seinem Motorrad seitlich in ein Auto gekracht. Der Fahrer des Autos wollte laut Polizeimitteilung links abbiegen und übersah den Biker, der schon am Überholen war.

Der Biker stürzte, seine Maschine rutschte unter ihm weg und krachte in einen Baum. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei mit rund 10.000, am Auto ebenfalls mit rund 10.000 Euro.

Zell im Wiesental: Biker schwer verletzt

Bei einem Sturz mit seinem Motorrad auf der B317 bei Zell am Donnerstag, 24. August, 16.45 Uhr, ist der junge Fahrer schwer verletzt worden, schreibt die Polizei. In Lebensgefahr sei er nicht geschwebt.

Er soll zu schnell in die sogenannte Wühreloch-Kurve gefahren sein. Er kam mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanke.

Der Mann wurde von seinem Motorrad katapultiert und stürzte 20 Meter den Abhang hinunter. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Bergwacht und der Rettungshubschrauber seilten den Notarzt zum Schwerverletzten ab. Der Biker wurde mit einer Winde nach oben gehievt. Die B317 musste so lange gesperrt werden.

Der Polizei zufolge zog sich der Biker schwere Verletzungen am Oberkörper und im Lendenbereich zu.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 4500 Euro an.

Schwörstadt/Rheinfelden: Zivilstreife stellt Rowdy

Das ist dumm gelaufen: Weil er am Donnerstag, 24. August, gegen 7.30 Uhr, zwischen Schwörstadt und Rheinfelden den Wagen einer Zivilstreife auf einer Einfädelspur rechts überholt hat, zudem zu schnell unterwegs gewesen ist, erwartet ein junger Autofahrer ein saftiges Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Polizisten des Verkehrsdiensts Weil am Rhein waren laut Angaben inkognito von Schwörstadt nach Rheinfelden unterwegs. Der junge Mann fuhr sehr dicht auf, lenkte fortwährend hin und her, als wolle er, wie in der Formel 1, seine Reifen warm fahren.

Bei einer Kreuzung überholte er rechts auf der Einfädelspur. Die Polizisten folgten mit ihrem Videoüberwachungswagen. Das Ergebnis: Der junge Rowdy mit seinem protzigen Auto überschritt die zulässige Geschwindigkeit um 52 Sachen.

Waldshut-Tiengen: Zwei E-Scooter und ein E-Bike geklaut

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. auf 24. August, in der Waldeckstraße und Schwarzwaldstraße in Waldshut auf Diebestour gewesen, wie die Polizei mitteilt. Die Beute: Zwei E-Scooter und ein E-Bike.

Ein schwarzer E-Scooter (Inmotion Technologie) im Wert von 600 Euro war in einem Hinterhof in der Waldeckstraße abgestellt, ein oliv-grünes E-Bike (Thron2, Marke Fokus) stand abgeschlossen hinter einem Einfamilienhaus – ebenfalls in der Waldeckstraße.

Den Tatzeitraum zum Diebstahl eines schwarzen E-Scooters (Xiaomi Electric, 4 Ultra, Wert: 1000 Euro) in der Schwarzwaldstraße, aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, gibt die Polizei zwischen Donnerstag, 0.30 und 10 Uhr, an.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Fahrzeug auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Brückenstraße in Waldshut ist am Donnerstag, 24. August, zwischen 18.50 und 19.10 Uhr, ein Opel Corsa angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher machte sich der Polizei zu folge mit seinem Auto aus dem Staub und hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken passierte. Der Corsa ist rechts am Heck beschädigt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) zu melden.