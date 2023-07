Rickenbach: Auto gerät in Brand

Auf der Kreisstraße bei Rickenbach-Altenschwand ist am Montag, 3. Juli, 16.40 Uhr, ein Auto in Brand geraten. Laut Mitteilung der Polizei bemerkte der Fahrer (45), der mit Frau und Kind unterwegs war, Flammen, die aus dem Kotflügel schossen. Er stoppte das Fahrzeug, alle stiegen aus. Die Feuerwehr Rickenbach konnte den Brand zügig löschen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer wegen eines technischen Defekts im Motorraum ausgebrochen war.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an. Verletzt wurde laut Angaben niemand. Durch die Hitze wurde aber die Fahrbahn beschädigt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Albbruck: Wildunfall mit hohem Schaden

Einen Schaden von rund 10.000 Euro ist am Montag, 3. Juli, gegen 23 Uhr, bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße zwischen Schachen und Tiefenstein entstanden. Wie die Polizei mitteilt, blieben der Autofahrer (35) und sein Beifahrer (25) zum Glück unverletzt.

In einem Kurvenbereich lief laut Angaben ein Reh über die Fahrbahn. Der 35-Jährige wollte ausweichen, aber er stieß mit dem Reh zusammen. Sein Auto prallte zudem gegen die Leitplanke. Das Reh rannte davon und war nicht auffindbar.

Albbruck: Gas- und Bremspedal verwechselt

Eine Frau (35) ist mit ihrem Auto am Montag, 3. Juli, 22.50 Uhr, in der Hauptstraße in Albbruck in einen Sichtschutzzaun und eine Steinbegrenzung gekracht. Sie verwechselte Gas- und Bremspedal, schreibt die Polizei und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Laut Angaben wurde die Frau von einem entgegen kommenden Auto geblendet, sie wollte bremsen, dann passierte es. Sie blieb unverletzt.

Den Gesamtschaden am Auto und Grundstück beziffert die Polizei mit etwa 9000 Euro.

Bad Säckingen: Karton brennt – die Feuerwehr rückt aus

Polizei und Feuerwehr sind am Montag, 3. Juli, gegen 12.30 Uhr, ausgerückt, weil ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen gemeldet worden ist. Wie die Polizei berichtet, brannte nicht der Keller, sondern Kartons die am Kellerfenster angebracht waren. Sie sollten wohl als Dämmschutz dienen.

Durch die Hitze barst das Fenster, der Rauch drang in den Keller. Ein Anwohner löschte den Brand mit einem Eimer Wasser. Der Schaden an Fenster und Fassade liege im niedrigen dreistelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt.

A98 BMW-Fahrer (19) will sich beim Driften filmen lassen – und kracht in die Tunnelwand Das könnte Sie auch interessieren

Bonndorf: Körperverletzung nach Festbesuch

Auf dem Heimweg von der Wave Night in Bonndorf am Sonntag, 25. Juni, gegen 3 Uhr, ist ein 29-Jähriger angegriffen und mit der Faust schwer verletzt worden, wie die Polizei am Dienstag, 4. Juli, mitteilt. Der Mann erlitt einen doppelten Kieferbruch, er musste operiert werden.

Der 29-Jährige war mit seiner Frau und Freunden auf der Veranstaltung. Gemeinsam begaben sie sich auf den Heimweg. In der Konstantin-Fehrenbach-Straße näherten sich zwei Männer. Sie beleidigten der Polizei zufolge die Gruppe und wurden aggressiv. Der 29-Jährige kassierte einen Faustschlag, die Männer liefen in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei beschreibt die Männer wie folgt: Beide zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß, kräftige Statur und dunkelblondes Haar. Einer soll eine schwarze Weste mit einem Schriftzug getragen haben.

Der Polizeiposten Bonndorf (07703 93250) sucht Zeugen, die etwas zu den Angreifern sagen können.

Bad Säckingen: Weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Der Polizei sind am Montag, 3. Juli, weitere zerkratzte Autos gemeldet worden. Sie waren in der Hauensteinstraße in Höhe der Schrebergärten abgestellt, schreibt die Polizei.

Zwischen 11 und 13 Uhr wurde laut Angaben ein roter Peugeot auf der linken Seite zerkratzt. Das bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen. Der Schaden soll insgesamt 4000 Euro betragen. Überdies wurden an VW und ein Seat beschädigt – teils schon am vergangenen Wochenende. Auch hier entstand laut Angaben ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 9340) hofft auf Hinweise.

Bonndorf: Einbrüche in zwei Firmen

Im Breitenfeld in Bonndorf sind Unbekannte in zwei Firmen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. Juni auf 1. Juli, stiegen der oder die Täter in eine Holzfirma ein. Sie erbeuteten zwei neuwertige, schwarze Apple-Mobiltelefone, die noch verpackt waren. Der Diebstahl- und Sachschaden soll bei rund 8000 Euro liegen.

Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 30. Juni bis 3. Juli, wurde in derselben Straße in eine Betonfirma eingebrochen. Die Einbrecher nahmen von dort Bargeld mit.

Der Polizeiposten Bonndorf (07703 93250) bittet diejenigen, die am vergangenen Wochenende im Breitenfeld etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Schwörstadt: Gartenhütten aufgebrochen

Unbekannte oder ein Unbekannter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2. auf 3. Juli, bei den Kleingärten in der Rheinbadstraße in Schwörstadt versucht, in Gartenhütten einzubrechen. Laut Polizeimitteilung warf(en) der oder die Täter im ersten Fall ein Fenster ein. Es gelang nicht, in die Hütte zu kommen. Aber der oder die Täter klauten einen Bierkasten und zwei Getränkeflaschen, die auf dem Freisitz abgestellt waren.

Auch im zweiten Fall sei ein Fenster eingeschmissen worden. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist jedoch nicht bekannt.

Lörrach: Rollstuhlrampe entwendet

Unbekannte haben zwischen Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, und Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, in der Schwarzwaldstraße in Lörrach, unweit der Einmündung zum Alten, eine Rollstuhlrampe geklaut, die an einem Hauseingang angebracht war.

Die Rampe ist aus Metall gefertigt, 100 mal 90 Zentimeter groß. Sie ermöglichte einer gehbehinderten Frau den barrierefreien Zugang ins Wohnhaus. Bei der Rampe handelt es sich um eine Spezialanfertigung, deshalb ist der Schaden mit 800 Euro auch beträchtlich.