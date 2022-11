Jestetten: Fußgänger wird beim Überqueren der Hauptstraße angefahren

In Jestetten ist am Samstagmorgen, 12. November, gegen 9 Uhr, ein 67-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Mann wollte laut Angaben die Hauptstraße überqueren. Ein 34-jähriger Autofahrer, der in Richtung Schweiz unterwegs war, konnte offensichtlich nicht rechtzeitig reagieren. Der 67-Jährige soll von der Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert worden sein. Wobei er schwer verletzt wurde.

Die Polizei beziffert den Sachschaden am Auto mit rund 5000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751/8963-0) sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Kreis Waldshut: Polizei erwischt drei berauschte Fahrzeuglenker

Die Polizei hat am Freitag, 11. November, bei Kontrollen in Waldshut, Lauchringen und Riedern am Sand im Klettgau drei offensichtlich berauschte Fahrzeuglenker erwischt.

In Lauchringen hielten die Beamten laut Polizeimitteilung gegen 15.30 Uhr einen 20-Jährigen an, weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Offensichtlich vermittelte der junge Mann den Eindruck, dass er berauscht war. Drogen- und Alkoholtest waren positiv. Der 20-Jährige musste zur Blutprobe.

In Waldshut stoppte eine Streife um 22.35 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer, nachdem er falsch abgebogen war. Der Mann hatte laut Angaben 0,7 Promille Alkohol intus. Ihm war wohl der deutsche Führerschein entzogen worden. Er zeigte eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Die Polizei ermittelt.

In Riedern am Sand in Klettgau geriet ein 47-jähriger Autofahrer gegen 23 Uhr in eine Zollkontrolle. Der Mann roch nach Polizeiangaben nach Alkohol. Weshalb die Zöllner die Polizei hinzuzogen. Laut Alcomatentest hatte der Mann 1,5 Promille Alkohol intus. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutprobe an.

Görwihl: Auto kollidiert mit Lieferwagen, Stein und Strommast

Ein 84-jähriger hat am Freitagnachmittag, 11. November, etwa um 16.15 Uhr, in Görwihl bei einem Einkaufsmarkt mit seinem Auto einen Lieferwagen gerammt. Sein Fahrzeug ist dann noch gegen einen Stein und einen Strommast gekracht. Laut Polizeimitteilung wurden der Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 84-Jährige vom Parkplatz des Einkaufsmarkts fahren, dann rammte er mit seinem Wagen den Lieferwagen mit dessen 66-jährigen Fahrer gleich zwei Mal. Sein Auto sei unkontrolliert weitergerollt, gegen Stein und Strommast gekracht.

Die beiden schwer verletzten Autoinsassen wurden laut Angaben in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Laufenburg: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt drei Betonstehlen

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Samstag, 12. November, zwischen 11 und 11.50 Uhr, in Laufenburg bei einer Bank im Brunnenmatt eine Parkplatzumrandung beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ist es vermutlich beim Einparken passiert.

Laut Angaben demolierte das Fahrzeug mehrere Betonstehlen (Schaden: 500 Euro). Fahrzeug und Fahrer sind unbekannt. Deshalb sucht das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) Zeugen. Wer etwas zum Unfallfahrzeug sagen könne, solle sich melden.

Görwihl: Kupferdach von Informationstafel gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Im Verlauf der vergangenen Wochen (7. bis 14. November) ist das Kupferblechdach der Touristinformationstafel bei der Sägmooshütte an der Wührstraße in Görwihl gestohlen worden. Das etwa zwei Quadratmeter große Satteldächle wurde abmontiert, wie die Polizei mitteilt.

Die Instandsetzungskosten dürften bei rund 1000 Euro liegen, der Materialwert des entwendeten Metalls wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Görwihl (07764/932998-0).