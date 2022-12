Hochrhein/Südschwarzwald vor 1 Stunde Blaulichtreport: 37-jähriger Betrunkener geht im Einkaufsmarkt auf zwei Kunden los Der Mann verhält sich im Geschäft in Waldshut auch gegenüber der Polizei aggressiv. Er wehrt sich gegen das Gewahrsam und muss überwältigt werden. Und: Gefährliches Überholmanöver bei Bad Säckingen.

Die Polizei nimmt in einem Einkaufsmarkt in Waldshut einen betrunkenen Streithahn in Gewahrsam. (Symbolbild) | Bild: Melanie Völk