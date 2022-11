Waldshut-Tiengen: Unfall im Tunnel verursacht einen Schaden von 20.000 Euro

Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen, 14. November, gegen 9.15 Uhr, ihren Wagen auf der A98 im Bürgerwaldtunnel bei Tiengen gewendet und einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, muss die Frau mit einem saftigen Bußgeld, einem Eintrag in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Die 25-Jährige war laut Angaben in Richtung Waldshut unterwegs. Sie geriet in einen Stau. Sie lenkte ihr Auto auf die Gegenfahrbahn, um zu wenden. Dann krachte sie in ein Auto einer gleichaltrigen Frau, die Richtung Lauchringen fuhr.

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei insgesamt etwa 20.000 Euro.

Auf die Unfallverursacherin komme ein Bußgeld von mindestens 290 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Bad Säckingen: Zwei Autofahrer bedrängen sich – Polizei sucht Zeugen

Zwei Autofahrer haben sich laut Mitteilung der Polizei am Montag, 14. November, kurz nach 19 Uhr, von der A98 bis in die Innenstadt in Bad Säckingen bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der 98 ab Laufenburg ging‘s laut Angaben los. Im Bereich der Abzweigung Murg soll dann eines der Fahrzeuge gegen den Bordstein gefahren sein. Dabei sei eine Felge beschädigt worden.

Zwei Fußgängerinnen seien dann in der Innenstadt in Bad Säckingen über das Fahrverhalten eines Autofahrers erschrocken. Sie wollten wohl die Straße an einem Berliner Kissen überqueren. Offensichtlich handelte es sich um einen der beiden Fahrzeuge.

Die Polizei habe die beiden Autofahrer schnell ausfindig gemacht: einen 23- und einen 46-Jährigen.

Um den genauen Sachverhalt klären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Die Fragen: Wem sind die Fahrzeuge, ein dunkler SUV und ein grauer Renault, auf der A98 ab Laufenburg und danach in Bad Säckingen aufgefallen? Ebenso werden die beiden Fußgängerinnen gebeten, sich zu melden, unter Telefon: 07761/934-0.

Albbruck: Zehn Gasflaschen vom Gelände eines Baumarkts gestohlen

Über zehn Elf-Liter-Gasflaschen sind zwischen Samstag und Montagmorgen, 12. bis 14. November, vom Gelände eines Baumarkts in der Eisenbahnstraße in Albbruck gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Zaun durchtrennt und die auf dem Außengelände in einer Gitterbox gelagerten Gasflaschen entwendet. Der Schaden liege bei knapp 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) ermittelt.