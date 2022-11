Waldshut-Tiengen: Nach einem Streit sitzt der eine in der Zelle, der andere liegt im Spital

Polizisten, die wegen einer Auseinandersetzung verständigt wurden, haben am Donnerstag, 24. November, gegen 23 Uhr, am Busbahnhof in Waldshut einen bewusstlosen 24-jährigen Mann aufgefunden. Wie die Polizei am Mittwoch, 30. November, mitteilt, wurde er vermutlich im Streit von einem 27-Jährigen gewürgt.

Vermutlich hatten sich die beiden beleidigt, und es kam zu einem heftigen Streit. „Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der alkoholisierte 27-Jährige seinen Widersacher so stark und so lange gewürgt hatte, bis der Geschädigte das Bewusstsein verlor“, schreibt die Polizei.

Zwei Streifenwagen mit vier Polizisten seien zum Busbahnhof gefahren. Als die Beamten dort eingetroffen seien, sei der 24-Jährige bereits bewusstlos gewesen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte habe der Geschädigte im Spital in Waldshut intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Laut Mitteilung hat er erst am nächsten Morgen wieder das Bewusstsein erlangt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht Waldshut-Tiengen am 25. November, gegen den 27-jährigen Beschuldigten wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung einen Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommisariat Waldshut-Tiengen ermittelt und weist darauf hin: „Bis zur rechtskräftigen Aburteilung des Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.“

Waldshut-Tiengen: Fußgänger wird von einem Auto angefahren

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend, 29. November, in Tiengen von einem Auto angefahren worden. Laut Polizeimitteilung ist der 47-Jährige mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein 57-Jähriger bog mit seinem Auto laut Angaben um 18.40 Uhr von der Badstraße nach links auf ein Parkplatz- und Tankstellengelände. Dabei soll der Wagen den Fußgänger berührt haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe sich der Mann das Bein gebrochen.

Den Sachschaden am Auto beziffert die Polizei mit rund 1000 Euro.

Küssaberg: Autofahrer muss bremsen, sein Auto gerät ins Schleudern – Zeugen gesucht

Ein 36-Jähriger ist am Dienstag, 29. November, mit seinem Auto auf der L162 zwischen Bechtersbohl und Dangstetten in die Leitplanke gefahren. Wie die Polizei mitteilt, musste er bremsen, weil das entgegenkommende Fahrzeug zu weit links fuhr. Dabei sei sein Wagen ins Schleudern geraten.

Das andere Fahrzeug soll noch kurz angehalten haben, sei dann aber davongefahren. Fahrer und Wagen sind unbekannt. Am Auto des 36-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Bad Säckingen: Heckscheibe am Auto eingeschlagen – Polizei bittet um Hinweise

An einem in der Innenstadt geparkten Auto ist, vermutlich in der Nacht auf Dienstag, 29. November, die Heckscheibe eingeschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Angaben stand der Renault Clio zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, auf dem Parkplatz gegenüber dem Gallusturm. Während dieser Zeit wurde die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Sachschaden: rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) bittet um Hinweise.