Basler Weihnachtsmarkt endgültig abgesagt

Der Regierungsrat habe am Dienstag mit großem Bedauern entschieden, den Basler Weihnachtsmarkt abzusagen, wie er in einer Medienmitteilung bekannt gab. Mit der aktuellen Entwicklung der Pandemie seien die Gesundheitsrisiken zu groß und eine Durchführung nicht vertretbar, heißt es in der Mitteilung. Unter einem strengen Schutzkonzept hätte der Markt vom 26. November bis 23. Dezember stattfinden sollen. So war geplant, den Weihnachtsmarkt mit einer Besucherbegrenzung und entsprechender Zugangskontrolle sowie mit einer Maskentragepflicht durchzuführen.

Der Weihnachtsmarkt in Basel ist endgültig abgesagt. | Bild: Schweiz Tourismus

Doch auch diese Mini-Version ist nun vom Tisch. „Wir haben bis heute gehofft, mit den entsprechenden Maßnahmen den Weihnachtsmarkt durchführen zu können“, bedauert Sabine Horvath, Leiterin Außenbeziehungen und Standortmarketing den Absageentscheid, „aber die Situation hat sich von Tag zu Tag sowohl bezüglich der Rahmenbedingungen wie auch der Angebotsvielfalt verschlechtert.“ So hätten in den letzten Tagen auch Marktteilnehmer Zweifel an der Wirtschaftlichkeit im vorgegebenen Rahmen geäußert und einzelne Standbetreiber aus gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Gründen von sich aus abgesagt.

Trostpflaster: Weihnachtsbeleuchtung und Riesenrad

Die Beleuchtungen in den Verkaufsstraßen sowie die weihnachtsliche geschmückten Bäume sollen dennoch für eine stimmungsvolle Adventszeit in Basel sorgen. Auf dem Münsterplatz soll laut Mittleiung wieder eine große Weihnachtstanne stehen und der Platz soll dekoriert werden. Zudem bleibt das Riesenrad über die Adventszeit hinaus in Betrieb.

Markt in Ravennaschlucht fällt Corona zum Opfer

Es war dieses traumhafte Ambiente am Fuße des Höllentalviadukts unter der alten Eisenbahnbrücke, das Jahr für Jahr Tausende von Besuchern anzog. Lange hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) als Veranstalter gehofft, den Markt durchführen zu können. Denn ein strenges und sehr detailliertes Hygienekonzept sowie eine beschränkte Besucherkapazität sollten für bestmögliche Sicherheit und weitestgehend unbeschwerten Genuss sorgen.

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ist abgesagt. | Bild: Michael Arndt (Hochschwarzald Tourismus GmbH)

Doch nun fällt auch der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht Corona zum Opfer, wie die HTG in einer Pressemitteilung informiert.

Mehr als 10 000 Buchungen eingegangen

Mehr als 10 000 Buchungen gab es bereits für den diesjährigen Markt in der Ravennaschlucht im Höllental in Breitnau. Alle Gäste, die bereits Tickets für den Weihnachtsmarkt gebucht haben, werden laut HTG persönlich angeschrieben und können zwischen verschiedenen Optionen wählen: Sie können sich den Wert ihrer Buchung über die angegebene Zahlungsmethode zurücküberweisen lassen oder sich für einen Gutschein entscheiden. Dieser kann bei einer Veranstaltung der HTG eingelöst werden. Möglich sei es auch, Tickets für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht 2021 exklusiv und vor dem offiziellen Verkaufsstart zu buchen. Damit könnten sich die Besucher ihren Wunschtermin frühzeitig sichern. Die Rückabwicklung der Tickets könne jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die HTG in ihrer Mitteilung.