von Martha Weishaar

Birgit Ginter stellt in diesen Wochen im Rathaus Kunstwerke aus. Über die Malerei entdeckte die Frau die farbige Seite des Lebens wieder. Zuvor war sie jahrelang vom Dunkel einer Krankheit beherrscht, die von vielen Menschen nicht als solche anerkannt wird. Das Burnout-Syndrom. Es katapultierte die Frau aus einem Leben, von dem viele träumen. Der Traum geriet infolge der Krankheit allerdings zum Albtraum.

„Ich habe sechs Jahre lang keine Freude mehr empfinden können“, blickt Birgit Ginter zurück. Sechs lange Jahre, in denen sie von sich selbst verlangte, immer hundertprozentig zu funktionieren. In denen sie sich allmorgendlich hübsch schminkte, ein professionelles Lächeln aufsetzte und nach außen perfekt ihren Mann, respektive ihre Frau, stand. Als persönliche Assistentin eines Chefs, der Verantwortung für 9000 Mitarbeiter hatte. Ihre Schauspielerei funktionierte erstaunlich lange.

Mit aller Selbstverständlichkeit war Birgit Ginter rund um die Uhr und auch am Wochenende für ihren Chef zu erreichen. Wenn der ihr am Sonntagmorgen mitteilte, dass er kurzfristig irgendwohin fliegen musste, übernahm sie die Organisation. Alles Private musste zurückstehen. „Ich hatte kein Hobby, keine Freizeitgestaltung im eigentlichen Sinn. Mein Leben war ausschließlich auf meine Arbeit fokussiert“, beschreibt die Frau ihr Verständnis von Loyalität, die sie ihrem Arbeitgeber 15 Jahre lang entgegenbrachte.

Die ersten Werke waren schwarz-weiß. Das entsprach der Stimmungslage der Künstlerin. | Bild: Martha Weishaar

Bis vor neun Jahren die Krankheit über Birgit Ginter herfiel. Vornehmlich an Wochenenden oder im Urlaub ergriffen Panikattacken, Schlaf- und Ruhelosigkeit Besitz von ihr. Unzählige Wochenenden verbrachte die Frau auf der Couch, unfähig, irgendwelche Freizeitaktivitäten zu planen.

„Ich habe alle Tiefen des Burnouts kennengelernt, von Antidepressiva über Gesprächstherapien alles versucht, die Krankheit zu überwinden. Vielleicht ein bisschen zu spät.“ Birgit Ginter, Bonndorf

Ihrem Chef und einer engen Kollegin vertraute sie sich an. Auch einer Freundin. Die reagierte entsetzt: „Wie kannst du denen das erzählen?!“ Die Freundin ahnte wohl, was das Eingeständnis dieser Krankheit im rauen Berufsleben bewirken kann.

Auf Verständnis stieß Birgit Ginter mit ihrer Offenheit jedenfalls nicht. Zwar gestattete man ihr, die Arbeitszeit für die Dauer von drei Monaten auf 60 Prozent zu reduzieren. Aber was sind drei Monate bei einer Krankheit, die sich über Jahre hinweg aufgestaut und entwickelt hat? Tabletten und Therapie können in drei Monaten wenig bewirken. Auch ein fünfwöchiger Urlaub in Neuseeland änderte nichts am Zustand. „Selbst vor diesem Urlaub hatte ich panische Angst. Die ersten drei Tage waren die Hölle. Dann gelang es mir, die Zeit zu genießen. Am Tag vor dem Heimflug überkamen mich allerdings wieder Panikattacken.“

„Ich hatte keine Lebensfreude mehr“

Sie versuchte erneut, ihr Leben mit Arbeitszeitreduzierung in den Griff zu bekommen. Allerdings verdichtete sich damit der Stress. Die Perfektionistin packte ihr gesamtes Arbeitsaufkommen dann in weniger Arbeitszeit. Also erhöhte sie wieder auf 100 Prozent. „Ab 2017 merkte ich, wie die Spirale immer weiter nach unten und es mir zunehmend schlechter ging. Zittern, morgendliche Übelkeit und Schwindelanfälle überkamen mich. Ich hatte keinerlei Lebensfreude mehr“, schildert die Frau die Entwicklung. Eine Frau, die von Natur aus lebensfroh, optimistisch, energiegeladen ist. Die äußerlich den Eindruck erweckt, sie stehe auf der Sonnenseite des Lebens.

„Irgendwann merkte ich: Jetzt ist Schluss! Und entschloss mich zu einem Klinikaufenthalt. Ich wollte wieder so sein wie früher. Ein bisschen hatte ich aber auch Bedenken, was diese Kur aus mir machen würde.“ Der Chef zeigte wenig Verständnis für ihren Entschluss. „Wie jetzt? Dir geht‘s doch wieder gut!“ Aus sechs wurden zwölf Wochen Klinikaufenthalt. Eine Zeit, die sie wie unter einer Käseglocke verbrachte. „Es war seltsam, nach so langer Zeit wieder im Alltag anzukommen. Mein Arzt wusste das, schrieb mich für weitere drei Wochen krank und verordnete mit danach eine allmähliche Wiedereingliederung“, erzählt Birgit Ginter.

Es war ein harter Weg, bis Birgit Ginter wieder Farben in ihrem Leben entdeckte. In ihren neueren Werken genießt Farbe aber wieder einen hohen Stellenwert. | Bild: Martha Weishaar

Mehr als 15 Wochen fehlte sie also in ihrem Job, sie, die Unersetzliche. Junge Kolleginnen ergriffen diese Chance. „Für die war ich sowieso die taffe, große, böse Hexe.“ Das bekam sie nach der Rückkehr zu spüren, erzählt sie. „Keiner hatte Verständnis für meinen Ausfall. Ich bekam über die gesamte Zeit meines Fehlens noch nicht mal Genesungswünsche, sondern wurde nach meiner Rückkehr gedemütigt und gemobbt.“ Die Situation spitzte sich zu. Nach 32 Jahren wurde ihr, die sich von der einfachen Sekretärin sukzessive hochgearbeitet und immer mit Topleistung überzeugt hatte, gekündigt. „Ich war geschockt, fiel wieder in ein Loch. Meine Arbeit war bis dahin mein Lebensinhalt. Nun fehlte mir von heute auf morgen jegliche Alltagsstruktur“, beschreibt Birgit Ginter ihre Gefühlslage. „Ich galt zwar als geheilt, doch Burnout bekommt man nie mehr los.“

Das Leben grundlegend ändern

Irgendwann nach der Kündigung erkannte sie, dass darin auch eine Chance liegen könnte, das Leben nochmal grundlegend zu ändern. In der Malerei entdeckte sie ein Hobby, das ihr viel Freude bereitet. „Eigentlich muss ich dankbar sein, denn jetzt geht es mir viel besser“, sagt Birgit Ginter, die über ihre traurige Odyssee hinweg unendlich viel Unterstützung durch ihren Partner, ebenso auch durch ihre ältere Schwester erfahren hat.

Seit einem Jahr lebt sie mit ihrem Lebensgefährten in Bonndorf. Von hier aus sucht sie nun nach einem neuen Job. „Ich möchte am liebsten nur noch 60 Prozent arbeiten, damit mir Zeit für mein Leben, vor allem auch für meine Eltern bleibt.“ Das ist nicht einfach. Mehr als 150 Bewerbungen verschickte sie in den vergangenen zwei Jahren. In aller Regel wurde ihr mitgeteilt, sie sei überqualifiziert. „Vielleicht spielt auch mein Alter eine Rolle. Aber mit 53 bin ich noch zu jung, um nichts mehr zu tun.“ Die Corona-Pandemie trägt auch dazu bei, dass es am Arbeitsmarkt schlecht aussieht.

Birgit Ginter bleibt bei allem eine Optimistin, sieht auch gute Seiten, die ihre Krankheit ihr offenbarten. Sie entdeckte, wie wichtig Dankbarkeit und Achtsamkeit für die kleinen Dinge des Lebens sind. Und Mut, Neues zu probieren. Nicht nur in der Malerei oder ihren Experimenten mit Holz. Die ersten Bilder, die Birgit Ginter malte, waren schwarz-weiß. Jetzt malt sie mit leuchtend bunten Farben.