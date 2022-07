Für die neue Landesbischöfin Heike Springhart ist der Besuch im Landkreis Waldshut fast ein Heimspiel. Seit April ist die in Böllen (nahe Schönau, Kreis Lörrach) aufgewachsene Theologin im Amt, ihre erste Bezirksvisitation führte sie in den evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein. Vom 7. bis 10. Juli ist die Landesbischöfin mit einer Kommission aus Karlsruhe im Landkreis unterwegs und macht sich ein Bild von der Arbeit und dem kirchlichen Leben vor Ort.

Was ist eine Bezirksvisitation?

Bei der alle sieben Jahre stattfindenden Visitation informiert sich die Kommission über die regionalen und gesellschaftlichen Besonderheiten eines Kirchenbezirks und die Herausforderungen.

Gottesdienste Im Rahmen der Bezirksvisitation halten am Sonntag, 10. Juli, Mitglieder der Visitationskommission und weitere Theologen aus dem Oberkirchenrat Gottesdienste. Der Gottesdienst mit Landesbischöfin Heike Springhart ist um 10 Uhr im Abenteuerland in Lauchringen. Weitere Gottesdienste sind um 10 Uhr in Kadelburg, Laufenburg, Albbruck, St. Blasien, Jestetten, Herrischried, Murg, Höchenschwand, Tiengen und Wehr. Ein weiterer öffentlicher Programmpunkt ist eine Wanderung in Bernau, am Samstag, 9. Juli. Treffpunkt 16 Uhr am Loipenzentrum Bernau.

Dabei gehe es laut Heike Springhart um Antworten auf folgende Fragen: „Wo stehen wir gerade, wo brennt es, wo sprudelt es und wohin wollen wir uns in Zukunft entwickeln?“

Es stehen Gespräche mit leitenden Personen des Kirchenbezirks an, Begegnungen mit Ehrenamtlichen sowie Diskussionsrunden. Zudem werden Zielvereinbarungen formuliert, wie der Bezirk in die Zukunft geht.

Welchen Eindruck hat die Landesbischöfin vom Bezirk?

„Es ist beeindruckend, wie die Gemeinden in der weiten Fläche die Gemeinschaft pflegen“, sagte Heike Springhart. Eine Stärke sei das Engagement zahlreicher Menschen, die sich für und in der Kirche einsetzen.

Mit Blick in die Zukunft gelte es, die Kirche vor Ort weiter zu stärken, aber auch über überregionale Zusammenarbeit nachzudenken, um Kräfte zu bündeln.

Wie steht es mit dem Religionsunterricht in den Schulen?

Ein wichtiges Arbeitsfeld der evangelischen Kirche vor Ort sei auch der Religionsunterricht. Unter dem Motto „Wie neutral muss Schule sein, wie religiös muss Schule sein“ gab es am Donnerstag einen Vortrag für Lehrkräfte.

„Es war ein einordnender Vortrag mit einem guten Raster, in dem wir uns als Religionslehrkräfte bewegen können“, erklärte Schuldekanin Martina Dinner.

Wie gestaltet sich die personelle Situation in den Kirchengemeinden?

Der evangelische Kirchenbezirk Hochrhein hat laut Dekanin Christiane Vogel 27.000 Mitglieder in 17 Kirchengemeinden. Mit einem personellen Wechsel im Herbst wird es dann eine Vakanz geben.

Wie sieht es mit Kirchenaustritten aus?

Die Mitgliederzahlen gehen auch im Landkreis Waldshut zurück – durch den demografischen Wandel und durch Austritte aus der Kirche.

„Jeder Austritt tut weh“, sagte Dekanin Christiane Vogel unumwunden. Gleichzeitig verwiesen Vogel und Springhart auch auf die positiven Aspekte, beispielsweise, was in der Kirche alles bewegt werde. Zudem gebe es auch Neueintritte in die Kirche.

„Oft braucht es einen Tritt zur Selbstkritik. Und das sind Kirchenaustritte“, so die Landesbischöfin.

Was sind die Aufgaben für die Zukunft?

„Eine der Fragen für die Zukunft wird sein, wie wir es schaffen, gut in der Fläche zu sein, obwohl wir Personal abbauen und Gebäude zurückgeben müssen“, zeichnete Christiane Vogel die Herausforderungen auf. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass die Kirche vor allem für die Menschen in Umbruchsituationen da sei, wie etwa bei Taufe, Konfirmation, Hochzeit oder Beerdigung.

In diesen Situationen würde die Kirche nicht nur die Gottesdienstbesucher begleiten. „Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe“, so Vogel. Die Landesbischöfin sieht vor allem auch einen Bedarf bei jungen Erwachsenen und Alleinstehenden: „Das Bedürfnis nach Halt im Leben ist da.

Die Menschen suchen nach Orientierung.“ Hier gelte es, neue Formate zu entwickeln, wie dieser Personenkreis in Zukunft erreicht werden kann.