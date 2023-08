Hochrhein vor 5 Stunden

Blaulichtreport: 2,5 Promille! Betrunkener schläft beim Zahnarzt ein – Polizisten müssen ihn wecken

Der Mann versinkt im Wartezimmer in einen tiefen Schlaf. Er ist einfach nicht wach zu bekommen. Eine Mitarbeiterin in der Waldshuter Praxis ruft die Polizei. Und: In Lörrach werfen Kinder Steine auf ein fahrendes Auto.