Albbruck vor 2 Stunden

Betrunkener: Abstecher in fremde Tiefgarage endet mit Gefängnis-Aufenthalt

Ein Betrunkener ist am frühen Sonntagmorgen in Albbruck in eine fremde Garage eingedrungen und nach der Überprüfung durch die Polizei direkt ins Gefängnis überstellt worden. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Drogendelikten.