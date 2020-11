von sk

Zu einem Unfall kam es laut Kantonspolizei Aargau am Montag, 9. November, kurz vor 22.30 Uhr, in Wohlenschwil. Ein 24-Jähriger war mit seinem Auto von Mellingen in Richtung Mägenwil unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen fuhr dieser bei einer Einmündung in das Fahrzeug eines 60-jährigen Autofahrers, welcher an der Kreuzung stand.

Buchs/Kanton Aargau Update: Tötungsdelikt in Buchs/AG: Vater (37) tötet erst seine drei Kinder und dann sich selbst Das könnte Sie auch interessieren

Anlässlich der Tatbestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand und ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Die genauen Umstände, wie es zum Unfall kommen konnte, klärt nun die Kantonspolizei ab.