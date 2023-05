Zwei Betrüger sind am Montag und Dienstag, 8. und 9. Mai, in Lottstetten und Jestetten in verschiedenen Gaststätten aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, gaben sie sich als Betriebsprüfer des Finanzamts aus. Mit der Absicht in die Kassen zu schauen.

Die Betrüger fliegen auf

Die betroffenen Gastwirte rochen den Braten offensichtlich. Keiner ließ die Betrüger in die Kassen schauen. Stattdessen informierten sie die Polizei. Wie das Finanzamt informierte, war zur besagten Zeit keiner seiner Betriebsprüfer im Raum Jestetten unterwegs.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei sucht nach den Männern, 30- bis 40-jährig und stark tätowiert. Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) bittet diejenigen, die etwas zu den beiden Männern sagen können, sich zu melden.

